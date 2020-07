पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल की बदौलत इटली के फुटबॉल क्लब युवेंटस ने तोरिनो को 4-1 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 61वें मिनट में गोल किया। वह टीम का तीसरा गोल था। रोनाल्डो 2018 में युवेंटस से जुड़े थे। उसके बाद से उन्होंने 57 मैच में 46 गोल दागे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब रोनाल्डो ने डायरेक्ट फ्री-किक पर गोल किया। वे इससे पहले 42 बार फ्री-किक पर स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए थे। रोनाल्डो के करियर का यह 55वां फ्री-किक गोल है।

रोनाल्डो युवेंटस के लिए इस सीजन में 25वां गोल किया। वे पिछले 60 साल में सीरी-ए के एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले युवेंटस के फुटबॉलर भी बन गए। इससे पहले ओमर सिवोरी ने 1960-61 के सीजन में 26 गोल किए थे। रोनाल्डो का इस सीजन में यह 25 मैच है। पांच बार बैलेन डीऑर जीत चुके इस फुटबॉलर पर पिछले सप्ताह सवाल उठे थे। तब इटैलियन कप के फाइनल में वे बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने इस मैच से वापसी कर ली है।

Another incredible goal by @Cristiano . He’s just become the first Juventus player to score 25+ league goals in a single season since 1961. He’s 35! https://t.co/DzLS5P8u3h



जैसे ही रोनाल्डो ने फ्री-किक से गोल किया, उनकी तुलना बार्सिलोना और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी से होने लगी। रोनाल्डो ने फ्री-किक से पिछली बार 2017 क्लब वर्ल्ड कप में गोल किया था। तब से वे फ्री-किक उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ था। इसी दौरान मेसी ने बार्सिलोना के लिए 16 बार फ्री-किक से गोल दाग दिए। कोरोनावायरस के कारण फुटबॉल सहित अन्य खेलों को 3 महीने के लिए रोक दिया गया था। जब से फुटबॉल दोबारा शुरू हुआ है, रोनाल्डो ने युवेंटस के लिए 4 मैच में 4 गोल दाग दिए हैं। दो मौकों पर उन्होंने गोल असिस्ट भी किया है।

Before today, Cristiano Ronaldo hadn’t scored a free-kick at club level in 42 attempts, a run stretching back to the 2017 Club World Cup with Real Madrid.

Lionel Messi has scored 16 free-kicks in that time.

