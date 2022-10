क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर लगेगा 9.27 करोड़ का जुर्माना? मैच में नहीं खिलाए जाने पर की थी ऐसी हरकत, अब सफाई में कही यह बात

Cristiano Ronaldo Is Facing Rupees 9.27 Crores Fine: मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग ने स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शनिवार 22 अक्टूबर को चेल्सी के खिलाफ होने वाले मैच से भी बाहर कर दिया है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो। (सोर्स- इंस्टाग्राम/cristiano)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram