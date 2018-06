VIDEO: 7 साल के बेटे ने मारा ऐसा गोल, देखकर मुस्कुराने लगे महान फुटबॉलर रोनाल्डो

फुटबॉल इतिहास के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा तो पूरी दुनिया में है ही लेकिन अब उनके बेटे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। ये वाकया है लिस्बन में खेले गए पुर्तगाल और अल्जीरिया के बीच मैच का, जिसमें रोनाल्डो जूनियर ने सभी को हतप्रभ कर दिया। मैच के बाद 7 साल के बेटे ने लेफ्ट कॉर्नर के टॉप से गोल किया। उस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मौजूद थे। बेटे का सटीक गोल देख वह भी बेहद खुश हुए।

पुर्तगाल ने विश्व कप से पहले खेले गए इस दोस्ताना मैच में अल्जीरिया को 3-0 से मात दी। इस मैच के साथ ही स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल में वापसी की। वह इससे पहले खेले गए दो दोस्ताना मैचों में टीम के साथ नहीं थे। पिछले 10 दिनों में पुर्तगाल ने ट्यूनीशिया को 2-2 से ड्रॉ पर रोका, वहीं बेल्जियम के साथ गोलरहित ड्रॉ मैच खेला है। पुर्तगाल को स्पेन के खिलाफ 15 जून को खेलते हुए विश्व कप अभियान का आगाज करना है। इसके बाद उसे 20 जून को मोरक्को और फिर ईरान के साथ भिड़ना है।

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho

The final whistle doesn’t mean the show is over. Cristiano and his son, it’s clear the apple doesn’t fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa

