न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज सर रिचर्ज हैडली इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से जारी एक बयान में इस बात का खुलासा किया गया है कि हैडली को आंत कैंसर है और इसके लिए उनकी सर्जरी भी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचर्ड हैडली के आत के कैंसर के लिए सर्जरी की गई है और वह सफल रही। उनकी पत्नी डियानी ने उम्मीद जताई है कि रिचर्ड जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे।

डियानी ने जानकारी दी कि रिचर्ड के कैंसर के बारे में पिछले महीने ही पता चला है। उन्होंने कहा, ‘पिछले महीने रिचर्ड की हर तीन साल में होने वाली कोलोनोस्कोपी की गई और हमने पाया कि उन्हें आंत का कैंसर है। ट्यूमर निकालने के लिये उनका ऑपरेशन किया गया। उनका ऑपरेशन अच्छा रहा और ऑपरेशन के बाद उनमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। डियानी ने कहा कि 66 वर्षीय हैडली की जल्द ही कीमोथेरेपी की जाएगी और उम्मीद है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे।

बता दें कि हैडली को दुनिया के सर्वकालिक महान तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। वह टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे। उन्होंने 1990 में संन्यास लिया। अपने करियर में हैडली ने 86 टेस्ट मैचों में 22.29 की औसत से 431 विकेट लिये। इसके अलावा उन्होंने एक बल्लेबाज के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी तथा 27.16 की औसत से 3124 रन बनाये जिसमें दो शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। रिचर्ड के कैंसर की खबर सुनकर उनके फैन्स काफी हैरान और परेशान है। सोशल मीडिया पर हैडली के फैन्स उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं क्रिकेट जगत की भी महान हस्तियां उनके सेहत में सुधार की कामना कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जॉन्स ने भी रिचर्ड के लिए ट्वीट किया है।

Thinking of my great friend Sir Richard Hadlee who is getting over a cancer operation… pic.twitter.com/qWhSfKCKlO

— Dean Jones (@ProfDeano) June 13, 2018