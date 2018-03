सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी मशहूर शख्सियत के नाम से पैरोडी अकाउंट बनाना कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। फिल्म स्टार्स से लेकर राजनेताओं तक के और सोशल एक्टिविस्ट से लेकर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तक के इस तरह के पैरोडी अकाउंट्स से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कई बार इस तरह के पैरोडी/फेक अकाउंट्स पर लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं तो बहुत से लोग इसे नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन क्रिकेटर आर अश्विन ने अपने नाम से चल रहे एक पैरोडी अकाउंट को देख हैरान हो गए। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और मजे भी लिये। दरअसल अश्विन रविचंद्रन नाम से एक ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट की आईडी है @ashwinravi999। क्रिकेटर अश्विन का भी अश्विन रविचंद्रन के नाम से ही ट्विटर प्रोफाइल है लेकिन उनकी आईडी है @ashwinravi99. दोनों अकाउंट एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। यहां तक कि दोनों अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर भी एक जैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि क्रिकेटर अश्विन का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है जबकि फेक आई डी बिना ब्लू टिक के है।

अश्विन के नाम से बने फेक आईडी से शनिवार को एक ट्वीट हुआ। इस ट्वीट में विद्या सागर नाम के किसी संगीतकार को उनके जन्मदिन पर याद किया गया। इस ट्वीट में सोशल मीडिया यूजर्स से भी उस संगीतकार के बारे में उनके विचार जानने की कोशिश की गई।

Today is the birthday of one of the underrated music directors "Vidya Sagar". He gave us some amazing melodies which got over shadowed by the strength of ARR, my personal favourite of Vidya Sagar is" Malarae Mounamah" from Karna. What's yours? #Vidyasagar

