रामलीला का दीवाना था, राम को आचरण में उतारो, धर्म के एजेंट से बचो- बोले मोहम्मद कैफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम हस्तियां और दुनियाभर से आए संत मौजूद रहे थे। इस मौके पर भारतीय खेल जगत की दिग्गज हस्तियों ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी और एकता का संदेश दिया था। उसी क्रम में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी एक ट्ववीट कर लोगों से राम को आचरण में उतारने की अपील की। साथ ही धर्म के एजेंटों से बचने की भी सलाह दी।

कैफ ने लिखा, ‘मैं गंगा-जमुना की तहजीब (संस्कृति) वाले शहर इलाहाबाद में पला-बढ़ा हूं। मुझे करुणा और सम्मान की प्रतीक रामलीला देखना काफी पसंद रहा है। भगवान राम ने हर किसी के अंदर अच्छाई देखी। हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि नफरत के एजेंटों को प्यार और एकता के रास्ते में न आने दें।’ भूमि पूजन के मौके पर क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अमित मिश्रा और पहलवान साक्षी मलिक समेत कई खिलाड़ियों ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दीं थीं।

कैफ के इस संदेश पर फैंस का पूरा समर्थन देखने को मिला। लोगों ने उनकी तारीफ की है। हालांकि, कुछ लोग एकता का संदेश देने के कारण उन पर भड़के भी। उन्होंने कैफ के लिए अनाप-शनाप लिखा। बता दें कि कैफ ने इंटरनेशनल योगा डे पर योग करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। हालांकि, उन तस्वीरों के कारण भी वे कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे थे। इसके बावजूद कैफ ने फिर से सद्भावना का संदेश देकर कट्टरपंथियों के मुंह बंद कर दिए।

