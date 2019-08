साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हर्शल गिब्स का जब भी जिक्र आता है तो उनके 6 गेंदों पर 6 छक्कों की याद आती है। अपनी बल्लेबाजी और फील्डिंग के लिए गिब्स अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, इस स्टार खिलाड़ी और बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट के बीच ट्वीटर पर एक मजेदार बहस हुई जो काफी वायरल हो रही है।

हुआ यूं कि गिब्स ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर चिड़िया चहक रही हो तो मैं भी ऐसा करता हूं। आपका दिन बेहतरीन हो। उनके इस ट्वीट को खुद ट्वीटर ने लाइक किया, जिसके बाद हर्शल ने एक gif शेयर करते हुए लिखा कि वो फिलिंग जब ट्वीटर आपके ट्वीट को लाइक करता है। ये जीआईएफ किसी और का नहीं आलिया भट्ट का था। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया कि क्या आप आलिया को जानते हो तो कमाल की बात थी कि गिब्स को नहीं पता था कि वो आलिया हैं।

Didn’t know you were an actress @aliaa08 but nice gif https://t.co/XEUxALcR34

— Herschelle Gibbs (@hershybru) August 26, 2019