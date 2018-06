‘बात इंसानियत की हो रही है’, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे यूजर को हरभजन सिंह ने यूं कराया चुप

भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह अक्सर ही ट्विटर के माध्यम से बहुत से मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की वजह से अक्सर ही चर्चा में रहने वाले हरभजन सिंह एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार वह एक यूजर की बोलती बंद करने को लेकर दिए गए जवाब को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल, बुधवार (13 जून) को हरभजन ने पाकिस्तान नें मौजूद सिख समुदाय को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद एक यूजर द्वारा उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसका हरभजन सिंह ने करारा जवाब दे दिया है। सिंह ने पहले समाचार एजेंसी एएनआई की एक खबर को ट्वीट कर कहा था, ‘इस्लामी कट्टरपंथी द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों के कारण पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद अल्पसंख्यक सिख समुदाय देश के दूसरे हिस्सों में जा रहा है।’ उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करना चाहा। यूजर ने कहा कि भारत में भी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उसके बारे में हरभजन क्यों नहीं कुछ बोलते। यूजर ने कहा, ‘पहले अपने देश का हाल सही कीजिए, तब दूसरे का देखिएगा।’

It’s so sad to know such things r still happening…Insaniyat khatam ho gayi hai https://t.co/GzcU9V21iF

