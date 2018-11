खेल जगत में मैदान पर सिर्फ अपना जलवा बिखेरना ही काफी नहीं है बल्कि इसके अपने कुछ नियम-कायदे भी होते हैं जिसको मानना हर खिलाड़ी की प्राथमिकता है। कभी भी अगर कोई खिलाड़ी इन नियमों की अवहेलना करता है तो फिर उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अब इसी क्रम में बीसीसीआई ने एक और नियम बना दिया है। दरअसल खेल जगत में उम्र छिपाना या फिर फर्जी दस्तावेज का सहारा लेना कोई नई बात नहीं है लेकिन अब बीसीसीआई के इस नए नियम के चलते ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी।

बीसीसीआई के नए नियम की अगर मानें तो अब अगर कोई भी क्रिकेटर अपनी जन्म तारीख से छेड़छाड़ का दोषी पाया जाएगा तो उसे बीसीसीआई के किसी भी टूर्नामेंट से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

BCCI: Wish to reiterate that from the 2018-19 season, any cricketer who is found guilty of tampering his/her date of birth will be disqualified and barred from participating in any BCCI tournament for a period of 2 years i.e. 2018-19 and 2019-20 seasons. pic.twitter.com/YyF43dJ598

— ANI (@ANI) November 27, 2018