Zimbabwe Cricket suspended: जिम्बाब्वे क्रिकेट को तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय लंदन में आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान लिया गया। आईसीसी ने सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया। आईसीसी ने इस कदम के पीछे का कारण बताते हुए आईसीसी ने कहा कि जिम्बाब्वे क्रिकेट स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित करने में असमर्थ रहा जिसके चलते उन्हें निलंबित किया जाता है। अब जिम्बाब्वे कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएगा।

आईसीसी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा “जिम्बाब्वे लोकतांत्रिक तरीके से निष्‍पक्ष चुनाव कराने में नाकाम रहा। इसके अलावा जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करने में भी असफल रहा। जिसके चलते उन्हें बैन किया जाता है।” इस निर्णय के बाद, जिम्बाब्वे क्रिकेट को अब आईसीसी से अब कोई फंडिंग नहीं मिलेगी और टीम आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी।

Zimbabwe Cricket have been suspended with immediate effect.https://t.co/lfOC8J5LRm

— ICC (@ICC) July 18, 2019