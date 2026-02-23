ZIM vs WI Super 8 Cricket Match Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के दूसरे दिन पहले श्रीलंका की हार ने सभी को चौंकाया। उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार से टूर्नामेंट के गणित और रोचक हो गए। ग्रुप 1 में अब भारत-साउथ अफ्रीका मुकाबले के बाद दूसरी भिड़ंत होने वाली है जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच।

ग्रुप 1 के इस मैच पर पहला मुकाबला हारने वाली टीम इंडिया की भी नजरें होंगी। टीम इंडिया की भयंकर हार के बाद उसका नेट रनरेट भी काफी खराब हो गया है। इस लिहाज से यह मैच जो भी टीम जीतेगी उसके बाद सुपर 8 के ग्रुप 1 की अंकतालिका और रोचक हो जाएगी। अभी भारतीय टीम हार के बाद चौथे और साउथ अफ्रीका पहले स्थान पर है।

T20 World Cup 2026, ZIM vs WI Match LIVE Streaming Details In Hindi

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच कहां खेला जाएगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज के बीच मैच सोमवार 23 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच किस समय शुरू होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच शाम सात बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच के लिए शाम 6:30 बजे टॉस होना है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

ये हैं दोनों टीमों के स्क्वाड

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, बेन करन।

वेस्टइंडीज: ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेर रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 Zimbabwe

vs West Indies

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 4 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

यह भी पढ़ें: संजू-अक्षर इन, तिलक वर्मा आउट: जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं 2 बदलाव, क्या है दिग्गजों की राय

यह भी पढ़ें: ICC टूर्नामेंट में 825 दिन बाद थमा भारत का विजय रथ, कमिंस के बाद मार्कराम ने अहमदाबाद को किया ‘शांत’