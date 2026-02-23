Go to Live Updates

ZIM vs WI Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में आज मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज का सामना जिम्बाब्वे के साथ हो रहा है।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

Zimbabwe 

vs

West Indies  
0/0 (0.0)

Match yet to begin ( Day – Super 8 – Match 4 )
Zimbabwe elected to field

जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया। 4 मैचों में 3 जीत के साथ इस टीम के 7 अंक थे। एक मैच बारिश की वजह से ये टीम नहीं खेल पाई थी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 4 मैचों में से सभी मैच जीते थे और 8 अंक के साथ ग्रुप सी में पहले स्थान पर रही थी। जिम्बाब्वे की टीम भी ग्रुप बी में पहले नंबर पर थी।

Live Updates
18:34 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Live Update: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता

जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यानी वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी।

18:22 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Live Update: कुछ देर में होगा टॉस

जिम्बाब्वे-वेस्टइंडीज मुकाबले के लिए अब से कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है।

18:04 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Live Update: वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ।

18:02 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Live Update: जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजराबानी।

17:52 (IST) 23 Feb 2026

17:50 (IST) 23 Feb 2026

17:42 (IST) 23 Feb 2026

17:24 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Live Update: जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को किया था शांत

जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया था। किसी को यकीन नहीं था कि जिम्बाब्वे की टीम ऐसा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ और कंगारू टीम के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने में इस हार की बड़ी भूमिका रही थी।

17:14 (IST) 23 Feb 2026

16:51 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Super 8 Match Today: वेस्टइंडीज ने जीते थे सभी मुकाबले

ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज की टीम को ग्रुप सी में रखा गया था और इस टीम ने अपने सभी चारों मुकाबले जीते थे। वेस्टइंडीज में ग्रुप मुकाबले में मजबूत इंग्लैंड को भी हराया था। 8 अंक के साथ ये टीम ग्रुप सी में पहले स्थान पर अंकतालिका में रही थी।

16:49 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Super 8 Match Today: जिम्बाब्वे का तगड़ा प्रदर्शन

जिम्बाब्वे की टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था और इस टीम ने 4 में से एक भी मैच नहीं गंवाया था। 4 में से तीन मैचों में इस टीम को जीत मिली थी जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। इस टीम ने कुल 7 अंक हासिल किए थे और ग्रुप बी की अंकतालिका में पहले स्थान पर रही थी।

16:48 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Super 8 Match Today: वेस्टइंडीज की टीम

ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स।

16:47 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Super 8 Match Today: जिम्बाब्वे की टीम

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन करन, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा।

16:46 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Super 8 Match Today: ग्रुप ए में हैं दोनों टीमें

वेस्टइंडीज को जिम्बाब्वे की टीमें सुपर 8 के ग्रुप ए में हैं जिसमें इन टीमों के साथ भारत और साउथ अफ्रीका है। ये वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे का पहला सुपर 8 मुकाबला होगा।

16:45 (IST) 23 Feb 2026

ZIM vs WI Super 8 Match Today: जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुपर 8 के ग्रुप ए में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे का मैच होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे जबकि खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।