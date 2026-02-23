ZIM vs WI Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में आज मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज का सामना जिम्बाब्वे के साथ हो रहा है।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 Zimbabwe

vs West Indies

0/0 (0.0) Match yet to begin ( Day – Super 8 – Match 4 )

Zimbabwe elected to field View Scorecard

जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया। 4 मैचों में 3 जीत के साथ इस टीम के 7 अंक थे। एक मैच बारिश की वजह से ये टीम नहीं खेल पाई थी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 4 मैचों में से सभी मैच जीते थे और 8 अंक के साथ ग्रुप सी में पहले स्थान पर रही थी। जिम्बाब्वे की टीम भी ग्रुप बी में पहले नंबर पर थी।

Live Updates