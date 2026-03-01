Go to Live Updates

ZIM vs SA Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आज आखिरी दिन है। साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में उतरेगी। वहीं जिम्बाब्वे ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया था, उसके पास दिल जीतने का मौका होगा। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस मैच के बाद कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज का वर्चुअल क्वार्टरफाइनल होगा। इसकी विजेता टीम सेमीफाइनल में जाएगी।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

Zimbabwe 

vs

South Africa  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 11 )
Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT)

13:36 (IST) 1 Mar 2026

13:36 (IST) 1 Mar 2026

जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11

तदिवानाशे मरुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मपोसा, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारावा।

13:36 (IST) 1 Mar 2026

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका।

13:35 (IST) 1 Mar 2026

बेंच को मौका देंगे मार्कराम

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम इस मुकाबले में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं और सेमीफाइनल से पहले प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकते हैं। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में यूएई के खिलाफ भी वह ऐसा कर चुके हैं।

13:13 (IST) 1 Mar 2026

13:11 (IST) 1 Mar 2026

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका ने वनडे और टी20 विश्व कप में कुल मिलाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ चार मैच खेले हैं। इसमें से तीन मुकाबलों में प्रोटियाज ने जीत दर्ज की है।

13:10 (IST) 1 Mar 2026

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी साउथ अफ्रीका की भिड़ंत

साउथ अफ्रीका अगर आज का मैच हारती भी है तो भी उसके टॉप पर बने रहने के आसार हैं। ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। ऐसे में 4 मार्च को कोलकाता में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच हो सकता है।

13:09 (IST) 1 Mar 2026

साउथ अफ्रीका का अजेय क्रम जारी

साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप स्टेज में सभी चार मैच जीती थी। उसके बाद सुपर 8 में भी उसने अपने पिछले दोनों मैच जीते। इस तरह अभी तक कुल 6 मैच खेलकर टीम अजेय है। कप्तान एडेन मार्कराम की नजरें होंगी अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में उतरने पर।

13:08 (IST) 1 Mar 2026

जिम्बाब्वे के लिए सम्मान की जंग

जिम्बाब्वे के लिए इस मैच में सम्मान की जंग होगी। यह टीम ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर आई थी। ऐसे में यहां अगर टीम जीत दर्ज करती है तो इस विश्व कप का एक शानदार अंत करेगी।

13:07 (IST) 1 Mar 2026

साउथ अफ्रीका बना चुकी सेमीफाइनल में जगह

साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच से पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। प्रोटियाज ने भारत और वेस्टइंडीज को सुपर 8 के पिछले दो मुकाबलों में हराया था।

13:06 (IST) 1 Mar 2026

कितने बजे शुरू होगा मैच?

इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से होगी। वहीं मैच का टॉस आधे घंटे पहले 2.30 बजे होगा। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

13:06 (IST) 1 Mar 2026

जिम्बाब्वे का स्क्वाड

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवान्स, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, बेन करन।

13:05 (IST) 1 Mar 2026

साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, ऐडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे।

13:05 (IST) 1 Mar 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सुपर 8 मैच का लाइव स्कोर अपडेट विद स्कोरकार्ड जानने को मिलेगा। वहीं इस मैच के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।