ZIM vs SA Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आज आखिरी दिन है। साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में उतरेगी। वहीं जिम्बाब्वे ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया था, उसके पास दिल जीतने का मौका होगा। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस मैच के बाद कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज का वर्चुअल क्वार्टरफाइनल होगा। इसकी विजेता टीम सेमीफाइनल में जाएगी।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
Zimbabwe
South Africa
Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 11 )
Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT)
IND W vs AUS W: एलिसा हीली ने अपने आखिरी वनडे में खेली 158 रन की पारी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 410 रन का लक्ष्य
जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11
तदिवानाशे मरुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मपोसा, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारावा।
साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11
एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका।
बेंच को मौका देंगे मार्कराम
साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम इस मुकाबले में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं और सेमीफाइनल से पहले प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकते हैं। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में यूएई के खिलाफ भी वह ऐसा कर चुके हैं।
IND vs WI Playing 11: रिंकू सिंह का खेलना मुश्किल, भारत-वेस्टइंडीज मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका ने वनडे और टी20 विश्व कप में कुल मिलाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ चार मैच खेले हैं। इसमें से तीन मुकाबलों में प्रोटियाज ने जीत दर्ज की है।
सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी साउथ अफ्रीका की भिड़ंत
साउथ अफ्रीका अगर आज का मैच हारती भी है तो भी उसके टॉप पर बने रहने के आसार हैं। ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। ऐसे में 4 मार्च को कोलकाता में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच हो सकता है।
साउथ अफ्रीका का अजेय क्रम जारी
साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप स्टेज में सभी चार मैच जीती थी। उसके बाद सुपर 8 में भी उसने अपने पिछले दोनों मैच जीते। इस तरह अभी तक कुल 6 मैच खेलकर टीम अजेय है। कप्तान एडेन मार्कराम की नजरें होंगी अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में उतरने पर।
जिम्बाब्वे के लिए सम्मान की जंग
जिम्बाब्वे के लिए इस मैच में सम्मान की जंग होगी। यह टीम ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर आई थी। ऐसे में यहां अगर टीम जीत दर्ज करती है तो इस विश्व कप का एक शानदार अंत करेगी।
साउथ अफ्रीका बना चुकी सेमीफाइनल में जगह
साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच से पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। प्रोटियाज ने भारत और वेस्टइंडीज को सुपर 8 के पिछले दो मुकाबलों में हराया था।
कितने बजे शुरू होगा मैच?
इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से होगी। वहीं मैच का टॉस आधे घंटे पहले 2.30 बजे होगा। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
जिम्बाब्वे का स्क्वाड
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवान्स, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, बेन करन।
साउथ अफ्रीका का स्क्वाड
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, ऐडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सुपर 8 मैच का लाइव स्कोर अपडेट विद स्कोरकार्ड जानने को मिलेगा। वहीं इस मैच के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।