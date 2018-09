Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारतीय टीम ने एशिया कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान को हराकर जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। हांगकांग और पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही। भारत का अगला मैच शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है। भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ था, लेकिन मैच एकतरफा रहा। भारत ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी से पाकिस्तान को इस अहम मुकाबले में आठ विकेट से हरा दिया। मैच के दौरान बीच में एक पल ऐसा भी आया जिसने एक बार फिर क्रिकेट को जेंटलमैन गेम साबित कर दिया। दरअसल, भारत के लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने मैच के दौरान उस्मान खान के जूते के फीते बांधकर फैन्स की वाहवाही लूटी। 43वें ओवर में उस्मान खान और मोहम्मद आमिर बल्लेबाजी कर रहे थे, इस दौरान उस्मान खान के जूते के फीते ढीले हो गए। इसे देख वहीं पास मौजूद चहल ने आकर उनकी मदद की।

While the war like situation is all pervasive in both the countries, tender moments like this on the pitch lifts the game of cricket into a gentleman’s game #INDvPAK pic.twitter.com/Q8W0L5MZWH — Harsh Goenka (@hvgoenka) September 19, 2018

बता दें कि भारत ने एशिया कप ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 126 गेंदें शेष रहते हुए आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। भुवनेश्वर कुमार (15 रन देकर तीन), जसप्रीत बुमराह (23 रन देकर दो) और केदार जाधव (23 रन देकर तीन) की धारदार गेंदबाजी से भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाले पाकिस्तान को 43.1 ओवर में 162 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान के केवल दो बल्लेबाज बाबर आजम (47) और शोएब मलिक (43) ही कुछ योगदान दे पाए।

This is what Indian culture is, humanity and love. Both Modi and Pakistan must learn from this brilliant young Indian cricketer. #ThursdayThoughts #RSS4Bharat #INDvPAK pic.twitter.com/eAqhUVanjp — Keshav Chand Yadav (@keshavyadaviyc) September 20, 2018

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पहले छह ओवर में केवल 17 रन बनाए। रोहित समझ गए कि अगर यह स्थिति बरकरार रही तो दबाव बढ़ता जाएगा। उन्होंने मोहम्मद आमिर पर दो चौके जड़कर हाथ खोले और फिर अगले ओवर में उस्मान खान पर दो छक्के लगाकर भारतीय समर्थकों को मदमस्त किया। रोहित अर्धशतक बनाकर तो वहीं धवन 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया और मैच आसानी से अपने नाम कर लिया।

