IND vs SA: युजवेंद्र चहल ने रोहित शर्मा संग डाली फोटो, फैंस बोले- ”तीसरे मैच में लेना बदला”

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को होने वाले तीसरे और अंतिम टी-20 मैच के लिए भारतीय टीम केपटाउन पहुंच चुकी है। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, इस तस्वीर में वह रोहित शर्मा संग फ्लाइट में जर्नी करते नजर आ रहे हैं। चहल और रोहित शर्मा की इस तस्वीर को देख लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में इन दोनों ही खिलाड़ियों के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया था। रोहित शर्मा जहां टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए, तो वहीं चहल भारत की तरफ से टी-20 मैचों में सबसे अधिक रन खर्चने वाले गेंदबाज बने। चहल ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, ‘केपटाउन ट्रैवलडे…’। इसके बाद चहल की इस तस्वीर पर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। पिछले मैच में दोनों के प्रदर्शन से फैंस बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। चहल ने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, चहल की गेंदबाजी को समझना अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल लग रहा था। हालांकि, भारतीय टीम के पास तीसरे टी-20 मैच को जीत सीरीज अपने नाम करने का मौका है।

एक फैन ने कहा, ”चहल भाई आपने जितने रन खर्चे, अगर वो बगल वाला बना लेता तो शायद हम मैच जीत लेते”। वहीं कुछ फैंस कुलदीप यादव को टीम में जगह नहीं देने से नाराज नजर आए। एक फैन ने कहा, ”कोई बात नहीं तीसरे टी-20 मैच में आपके पास बदला लेने का मौकै है”। रोहित शर्मा की जगह लोग केएल राहुल को खिलवाने की वकालत करते भी नजर आए। बता दें कि पांचवें वनडे में रोहित शर्मा ने फॉर्म जरूर वापस पा लिया था, लेकिन इसके बाद खेले गए तीन पारियों में वह बुरी तरह फ्लॉप साबित रहे हैं।

वहीं भारत के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में मिली जीत से दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। जेपी डुमिनी की कप्तानी में टीम पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय टीम दूसरे मैच के प्रदर्शन को भुलाकर तीसरे मैच को अपने नाम करना चाहेगी।

I wish jo runs tumne diye woh bajuwale ne banaye hote All the best for next one

If it rains, please you and Kuldeep – dont go into the field. Overrule your captain’s or coach’s decision. Please dont let 1 billion hearts break…Excuse – Stomach pain.

— DaveChatterjee (@debamritac) February 22, 2018