Global T20 Canada: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह इन दिनों कनाडा में क्रिकेट खेल रहे हैं। ग्लोबल कनाडा टी20 क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन में युवराज सिंह को टोरंटो नेशनल्स टीम की कप्तानी सौंपी गई है। इस सीजन अभी तक खेले गए दो मुकाबलों में टीम को एक जीत और एक हार का सामना करना पड़ा है। एडमोन्टन रॉयल्स के खिलाफ शनिवार को खेले गए मुकाबले में युवी की कप्तानी वाली टोरंटो का प्रदर्शन शानदार रहा और टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। कप्तान युवराज सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एडमोन्टन रॉयल्स ने 20 ओवर में 191 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अंत के ओवरों में शादाब खान और बेन कटिंग ने ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को 190 के पार पहुंचाया। 192 रनों का पीछा करने उतरी टोरंटो नेशनल्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और टीम ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर 56 अहम रनों की साझेदारी की। युवराज ने महज 21 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान की जमकर धुनाई की। खान के ओवर में युवी के बल्ले से सामने की तरफ एक शानदार छक्का भी निकला। युवराज सिंह को पारी के 10वें ओवर में बेन कटिंग ने अपनी ही गेंद पर कैच पकड़कर चतुराई के साथ आउट किया।

35 in 21 which include 3 sixes and 3 fours as well.

Loved watching him bat after so long #GLT20 #GlobalT20Canada #YuvrajSingh @YUVSTRONG12 @GT20Canada @TorontoNational

July 27, 2019