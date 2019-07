Global T20 Canada: कनाडा की मशहूर ग्लोबल टी20 लीग का दूसरा संस्कारण जारी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा करने के बाद, युवराज सिंह अब इस लीग में टोरंटो नेशनल्स क्रिकेट का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने मज़ाकिया अंदाज के लिए जाने जाने वाले युवी ने एडमन्टन रॉयल्स के खिलाफ तीसरे मुक़ाबले से पहले अभ्यास के दौरान कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल अभ्यास के दौरान बेन कटिंग इरिन होलैंड को इंटरव्यू से रहे थे। तभी युवी पीछे से बेन को छेड़ते हैं और तीनों ज़ोर से हंसने लगते हैं। बता दें इरिन होलैंड मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया रेह चुकीं हैं और वे बेन कटिंग की पत्नी हैं।

इरिन अपने पति बेन कटिंग का इंटरव्यू ले रही थी तभी अचानक युवराज बीच में आकार बोले “बेन तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो।” पूर्व भारतीय बल्लेबाज की अचानक एंट्री देखकर दंपति ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे। बता दें युवराज टोरंटो नेशनल्स के कप्तान हैं। शनिवार को खेले गए मैच में उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टोरंटो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एडमन्टन रॉयल्स को 2 विकेट से हारा दिया। इस मैच में सिक्सर किंग पुराने अंदाज में नज़र आए और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 35 रनों की पारी खेली।

