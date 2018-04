IPL 2018: जिस टीम के लिए 100 से ज्यादा मैच खेले उसी के खिलाफ छक्का मार जिताया मैच, बाद में भावुक हुआ ये खिलाड़ी

भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी की कोशिश कर रहे सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान ने शनिवार (14 अप्रैल, 2018) को केकेआर के खिलाफ सधी हुई पारी खेल टीम का विजय अभियान जारी रखा। सातवें नंबर पर बल्लेबाज करने मैदान पर उतरे पठान ने महज 7 गेंदों में 17 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो चौके और एक शानदार छक्का लगाया। खास बात यह है कि मैच के बाद यूसुफ पठान खासे भावुक हो गए। उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल होने लगी है। तस्वीर में मैच के बाद यूसुफ विरोधी टीम के खिलाफ आंद्रे रसेल से भावुक अंदान में गले मिलते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि इस जीत के बाद हैदराबाद अब अंक तालिका में चोटी पर पहुंच गई है। इस साल टीम ने अभी तक तीन मैच खेले है और तीनों में ही जीत हासिल की है। इससे पहले यूसुफ पठान ने 100 से ज्यादा मैच केकेआर के लिए खेले थे लेकिन इस साल केकेआर फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम बनाए नहीं रखा। खास बात यह है कि केकेआर को दो बार खिताब दिला चुके गौतम गंभीर को भी टीम फ्रेंचाइजी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। गंभीर वर्तमान में दिल्ली डेयरडविल्स के कप्तान है। वह इससे पहले भी दिल्ली की टीम में शामिल थे।

It used to be a pleasing sight for me seeing Yusuf Pathan finishing games with six, he played 100+ games for KKR but now he’s doing it against his ex side ,it really hurts All KKR released players did well today #KKRvSRH pic.twitter.com/oPPudV5Ojb

— Abhijeet (@TheYorkerBall) April 14, 2018