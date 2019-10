यूएई के रमीज शहजाद ने दिलाई बैन स्टोक्स की याद, लिया अद्भुत कैच, देखें VIDEO

टी20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए आईसीसी क्वालीफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट सभी एसोसिएट देश हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 14 देश हिस्सा ले रहे हैं और पापुआ न्यूगिनी, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और नामीबिया टी-20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अपने-अपने प्ले-ऑफ मुकाबले को जीतकर अगले साल होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी क्वालीफायर का एक मैच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और स्कॉटलैंड के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में यूएई के खिलाड़ी रमीज शहजाद ने फील्डिंग के दौरान एक ऐसा कैच लिया जिसके बाद उनकी तुलना इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बैन स्टोक्स से हो रही है।

टी-20 वर्ल्डकप क्वालीफायर के तीसरे प्लेऑफ मुकाबले में रमीज ने बेहतरीन कैच लपकते हुए स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुनसी को आउट किया। इस कैच ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में बेन स्टोक्स द्वारा एक हाथ से लिए गए कैच की यादें ताजा करा दी। इस मैच में 14वें ओवर में अहमद रजा की गेंद पर मुनसी ने लांग ऑफ की ओर शॉट खेला। मगर रमीज शहजाद ने एक हाथ से जबरदस्त कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया। रमीज ने हवा में छलांग लगते हुए एक हाथ से उल्टा कैच लपका।

@nassercricket: “NOOO WAY, YOU CANNOT DO THAT!”

Rameez Shahzad: pic.twitter.com/3cPrWrEsUz

