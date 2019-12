RSAU19 vs INDU19, 2nd Youth ODI, India Under 19 tour of South Africa, 2019: यशस्वी जायसवाल के चार विकेट और नाबाद 89 रन की मदद से भारत की अंडर 19 टीम ने दूसरे युवा वनडे में दक्षिण अफ्रीका को आठ विकेट से हराकर सीरीज जीत ली। शनिवार को 18 बरस की हुए जायसवाल ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के आखिरी चार विकेट चटकाए। मेजबान टीम 29.5 ओवर में 119 रन पर आउट हो गई। आकाश सिंह, एवी अंकोलेकर और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए जोनाथन बर्ड ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। उसके छह बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके। जीत के लिए 120 रन के लक्ष्य के जवाब में जायसवाल ने 56 गेंद की अपनी पारी में 14 चौके और तीन छक्के लगाए। यह जोरदार पारी यशस्वी के लिए इसलिए भी अहम रही, क्योंकि आज (28 दिसंबर, 2001) उनका 18वां जन्मदिन भी रहा।

यशस्वी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय अंडर 19 टीम ने 16.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने इस युवा खिलाड़ी को 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा है। यशस्वी जायसवाल के लिए यहां तक पहुंचने की राह आसान नहीं रही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले यशस्वी को अपना सपना सच करने के लिए महज 11 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा था। यशस्वी ने वहां पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा किया।

यशस्वी को आगे लाने में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का भी बहुत बड़ा हाथ है। दोनों की मुलाकात बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में हुई थी। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। यशस्वी सचिन के बहुत बड़े फैन हैं। जब सचिन का बेटा ही उनका दोस्त बन गया तो उनका मास्टर ब्लास्टर से मिलने का सपना भी पूरा हो गया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App