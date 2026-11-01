ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की सीरीज जीत और ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज की जीत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में टॉप 3 और नीचे की 6 टीमों के बीच का अंतर बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद न्यूजीलैंड डब्ल्यूटीसी टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। इससे ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे पर खिसक गई है।

केपटाउन में मिली जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका 71.43 के पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) के साथ 2025-27 साइकिल में दूसरे स्थान पर आ गया है। मौजूदा WTC साइकिल में 9 टीमों के बीच अभी भी 10 टेस्ट सीरीज खेली जानी हैं और अभी तक किसी भी टीम ने अभी तक फाइनल में अपनी जगह पक्की नहीं की है। यहां भारत समेत सभी टीमों के लिए क्वालिफिकेशन की संभावनाएं दी गई हैं:

न्यूजीलैंड

बाकी मैच: भारत (2 टेस्ट), ऑस्ट्रेलिया (4 टेस्ट), श्रीलंका (2 टेस्ट), पाकिस्तान (2 टेस्ट)

केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद, न्यूजीलैंड 72.22 पीसीटी के साथ डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गया है। इस साइकिल में उन्हें अभी 10 टेस्ट और खेलने हैं। बचे हुए 120 पॉइंट्स में से अगर वे 6 टेस्ट जीतते हैं, तो उनका प्रतिशत 64.6 होगा, जो शायद काफी न हो। वहीं, अगर वे 7 मैच जीतते हैं और 3 हारते हैं, तो उनका प्रतिशत 70.83% हो जाएगा, जिससे उनके टॉप-2 में जगह बनानी की अच्छी संभावना होगी। भारत और श्रीलंका के खिलाफ उनके 4 घरेलू मैच हैं, जो तय करेंगे कि वे दूसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंच पाते हैं या नहीं।

दक्षिण अफ्रीका

बाकी मैच: बांग्लादेश (2 टेस्ट), इंग्लैंड (3 टेस्ट), श्रीलंका (2 टेस्ट)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने से दक्षिण अफ्रीका टॉप-2 में जगह बनाने की मजबूत स्थिति में आ गया है। इस चक्र में उनके 7 मैच बचे हैं, जिनमें से 5 घरेलू मैदान पर खेले जाएंगे। अगर वे बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप करते हैं, तो बावुमा की टीम 71.42% से ऊपर पहुंच सकती है, जो फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी होगा। अगर वे 4 मैच जीतते हैं, तो प्रोटियाज 64.28% तक पहुंच जाएंगे, जो शायद फाइनल में पहुंचने के लिए काफी न हो।

ऑस्ट्रेलिया

बाकी मैच: न्यूजीलैंड (4 टेस्ट), भारत (5 टेस्ट)

दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया 80 पीसीटी के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर था। उन्होंने 10 मैचों में 8 जीत हासिल की थीं और उन्हें सिर्फ 2 हार मिली थीं, लेकिन लगातार 2 हार के कारण चक्र में पहली बार वे टॉप-2 से बाहर हो गए। फिलहाल उनका पॉइंट्स प्रतिशत 69.23 है, लेकिन उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर और 2027 की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के खिलाफ कड़ी चुनौतियों का सामना करना है। टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करने के लिए, उन्हें अपने बाकी बचे 9 टेस्ट मैचों में से कम से कम 6 जीतने होंगे, जिससे उनका पॉइंट्स प्रतिशत 67.2% हो जाएगा। अगर वे सिर्फ 4 मैच जीतते हैं और कुछ मैच ड्रॉ रहते हैं, तो भी उनके टॉप-2 में बने रहने की पूरी संभावना है।

भारत

बाकी मैच: न्यूजीलैंड (2 टेस्ट); ऑस्ट्रेलिया (5 टेस्ट)

कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद भारत 51.52 पीसीटी के साथ चौथे स्थान पर है। अगर भारत अपने बाकी बचे सभी सात टेस्ट मैच जीत लेता है, तो उनका पीसीटी 70.37 हो जाएगा। अगर वह छह मैच भी जीतते हैं, तो उनका पीसीटी 65% हो जाएगा। अगर वह पांच टेस्ट जीतता है और एक मैच ड्रॉ रहता है, तो उसे टॉप दो में जगह बनाने के लिए अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वह न्यूजीलैंड में 0-2 से हार जाता है और फिर घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हरा देता है, तो भारत का पीसीटी 59.26% होगा। यह आंकड़ा टॉप दो में जगह बनाने के लिए शायद काफी न हो।

बांग्लादेश

बाकी मैच: वेस्टइंडीज (1 टेस्ट), दक्षिण अफ्रीका (2 टेस्ट), इंग्लैंड (2 टेस्ट)

ढाका में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली हार के बाद, बांग्लादेश 47.62% अंकों के साथ भारत के पीछे पांचवें स्थान पर आ गया है। अब उन्हें 65% के आंकड़े को पार करने के लिए अपने बाकी बचे सभी पांचों मैच जीतने होंगे। अगर वे एक और टेस्ट भी हार जाते हैं, तो उनका प्रतिशत केवल 61.11% रह जाएगा, जो शीर्ष दो में जगह बनाने के लिए काफी नहीं होगा।

श्रीलंका

बाकी मैच: पाकिस्तान (2 टेस्ट, बाहर), न्यूज़ीलैंड (2 टेस्ट, बाहर), दक्षिण अफ़्रीका (2 टेस्ट, घरेलू)

फिलहाल, श्रीलंका ने अब तक जो छह मैच खेले हैं, उनमें उनका पीसीटी 33.33 है। घरेलू सरजमीं पर टेस्ट में भारत के खिलाफ मैच ड्रॉ रहने से उनका डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का सपना अभी भी कायम है। अभी छह टेस्ट मैच बाकी हैं। अगर श्रीलंका इन सभी मैचों को जीत लेता है, तो उनका पीसीटी 66.67 हो जाएगा। अगर बाकी मैचों के नतीजे भी उनके पक्ष में रहते हैं, तो यह उनके क्वालिफाई करने के लिए काफी हो सकता है।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

टीम मैच जीत हार ड्रॉ अंक पीसीटी न्यूजीलैंड 6 4 1 1 52 72.22 दक्षिण अफ़्रीका 7 5 2 0 60 71.43 ऑस्ट्रेलिया 13 9 4 0 108 69.23 भारत 11 5 4 2 68 51.52 बांग्लादेश 7 3 3 1 40 47.62 इंग्लैंड 16 7 8 1 74 38.54 श्रीलंका 6 1 2 3 24 33.33 वेस्टइंडीज 13 3 8 2 42 26.92 पाकिस्तान 9 2 7 0 5 4.63

टेम्बा बावुमा ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

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