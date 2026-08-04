वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए हैं। वह 1000 रन के करीब हैं। ओपनर केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 800 के करीब रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा ने भी 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बाद यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर हैं। साई सुदर्शन छठे नंबर पर हैं।

गिल ने 14 पारियों में 5 शतक और 1 अर्धशतक की मजज से 950 रन बनाए हैं। 269 उनका सर्वोच्च स्कोर है। केएल राहुल ने 17 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 796 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा ने 15 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 725 रन बनाए हैं।

जायसवाल के 700 से ज्यादा रन

जायसवाल ने 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 17 पारियों में 713 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत ने 11 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 528 रन बनाए हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 13 पारियों में 417 रन बनाए हैं।

डब्ल्यूटीसी चक्र के शीर्ष रन बनाने वाले भारतीय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पूर्ण तालिका शतक-अर्धशतक नंबर 1 – सर्वाधिक रन शुभमन गिल 950 रन 269 सर्वोच्च 79.16 औसत रन अनुसार सर्वश्रेष्ठ औसत सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रैंक खिलाड़ी मैच रन सर्वोच्च औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 1 शुभमन गिल 8 950 269 79.16 64.89 5 1 2 केएल राहुल 9 796 137 49.75 48.47 3 3 3 आरए जडेजा 9 725 107* 72.50 56.24 2 6 4 वाईबीके जायसवाल 9 713 175 41.94 66.94 3 3 5 आरआर पंत 6 528 134 48.00 77.87 2 3 6 वाशिंगटन सुंदर 8 417 101* 41.70 45.82 1 1 7 बी साई सुदर्शन 6 302 87 27.45 38.71 0 2 8 डीसी जुरेल 5 257 125 32.12 58.01 1 0 9 केके नायर 4 205 57 25.62 52.56 0 1 10 के नितीश कुमार रेड्डी 5 98 43 14.00 43.17 0 0 शतक अर्धशतक शुभमन गिल 5 1 केएल राहुल 3 3 आरए जडेजा 2 6 वाईबीके जायसवाल 3 3 आरआर पंत 2 3 वाशिंगटन सुंदर 1 1 बी साई सुदर्शन 0 2 डीसी जुरेल 1 0 केके नायर 0 1 के नितीश कुमार रेड्डी 0 0

बी साई सुदर्शन टॉप-5 से बाहर

बी साई सुदर्शन ने 2 अर्धशतक की मदद से 11 पारियों में 302 रन बनाए हैं। ध्रुव जुरेल ने 9 पारियों में 1 शतक की मदद से 257 रन बनाए हैं। इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम से बाहर किए हए करुण नायर ने 1 अर्धशतक की मदद से 8 पारियों में 205 रन बनाए हैं। नितीश कुमार रेड्डी ने 7 पारियों में 98 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।