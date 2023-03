WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में बनाई जगह, लगातार 5 हार के बाद भी रेस में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बरकरार; ये है पूरा समीकरण

डब्ल्यूपीएल की बात करें तो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहने वाली टीम को सीधे फाइनल की टिकट मिलेगी। वहीं नंबर 2 और नंबर 3 के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा।

वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 में मुंबई इंडियंस ने लगातार 5 जीत दर्ज की। आरसीबी की टीम लगातार 5 मैच हारी है। (फोटो – WPL)

