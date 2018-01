दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने गर्लफ्रेंड को लेकर की ऐसी गलती कि जमकर ट्रोल कर रहे लोग

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान स्टीव स्मिथ अपने एक ट्वीट की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। यूजर्स उनके इस ट्वीट पर जमकर मजे ले रहे हैं। दरअसल टेस्ट प्रारूप में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अपनी प्रेमिका डेनी विलिस के साथ हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलियन ओपन (टेनिस टूर्नामेंट) देखने पहुंचे थे। ये टूर्नामेंट साल में होने वाले चार बड़े टूर्नामेंट में से एक है। मैच के बाद कप्तान स्मिथ ने इसकी एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की और लिखा, ‘डेनी विलिस के साथ अच्छी रात। हम दोनों टेनिस को बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए टेनिस ऑस्ट्रेलिया के सीईओ क्रेज टिली का शुक्रिया।’ सामान्य रूप से देखें तो ट्वीट में सबकुछ ठीक नजर आता है। हालांकि स्मिथ इसी ट्वीट में बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने ट्वीट में डेनी विलिस के जिस ट्विटर हैंडल को टैग किया है वह उनका असली अकाउंट नहीं है। बताया जाता है कि यह फर्जी अकाउंट है। स्मिथ की इसी जल्दबाजी पर अब यूजर्स मजाक उड़ा रहे हैं।

ट्विटर यूजर समुख लिखते हैं, ‘मेरा अनुमान है कि आपने गलत लड़की को टैग किया है स्टीव।’ अदनान लिखते हैं, ‘आपको मुस्कुराते और इन्जॉय करते देख अच्छा लगा। आपको इन्हीं खुशियों को जरूरत है। मुझे लगा कि सीरीज हारने के बाद आप निराश होंगे। शुक्रिया विलिस, स्मिथ के साथ होने के लिए। मुझे पता है कि आप और आपके खिलाड़ी कड़ी मेहनत करेंगे और मजबूती के साथ वापसी करेंगे।’आदिल लिखते हैं, ‘मेरे सबसे पसंदीदा बल्लेबाज स्मिथ हैं।’

सुनिया किरन लिखती हैं, ‘मैं भी टेनिस को बहुत पसंद करती हूं।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘आपने गलत लड़की को टैग किया है स्टीव। अपनी मंगेतर की तरफ से मिलनी वाली थोड़ी सजा के लिए तैयार रहिए।’ गुरमीत लिखते हैं, ‘आपने गलत लड़की को टैग किया है स्टीव।’ जावेद लिखते हैं, ‘ये गलत डेनी विलिस हैं। आप अपनी पत्नी को भूल गए।’ ग्रेट कपल ग्रेट स्पोर्ट देख रहा है।’

देखें ट्वीट्स-

Great night out at the @AustralianOpen with @dani_willis we both absolutely love our tennis! Thanks @CraigTiley for having us. What a belter of a match! pic.twitter.com/DGIjJOIHNF

Good to see you smiling and enjoying, you need this happiness, I thought you were upset after losing the series. Thanks #Daniwillis for being with him.

I know you and the boys will work hard and will come back strongly.

— Adnan (@iamadnan935) January 22, 2018