world cup, rishabh pant: विश्वकप 2019 में शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय क्रिकेट टीम लबे समाय से अपने चार नंबर को लेकर परेशान है। पिछले चार साल में इस नंबर पर ढेरों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर चुके हैं। लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। पिछले विश्वकप में इस पोजीशन पर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते थे लेकिन उनके टीम से बाहर होने के बाद कोई अन्य बल्लेबाज जगह नहीं बना पाया। हालही में युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत को चार नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया और उन्होंने अबतक अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में पूर्व आलराउंडर युवराज सिंह का मानना है कि भारत को आखिरकार ऋषभ पंत के रूप में चौथे नंबर का बल्लेबाज मिल गया है।

पंत को चोटिल शिखर धवन के स्थान पर इंग्लैंड में जारी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। युवी ने कहा कि पंत को इस स्थान के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे कैरियर के लिए पंत को सही तरीके से निखारने की जरूरत है। पंत ने विश्व कप में अबतक दो पारी खेली हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 32 और बांग्लादेश के खिलाफ 41 गेंद में 48 रन बनाए हैं। युवराज ने ट्वीट किया ‘‘आखिर में हमें भविष्य का चौथे नंबर का बल्लेबाज मिल गया है । उसे सही तरीके से निखारने की जरूरत है।’

I think finally we have found our no 4 batsman for the future ! Let’s groom him properly yeah ! @RishabPant777

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 2, 2019