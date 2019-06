World Cup 2019, WWE: आईसीसी विश्व कप 2019 में भारत का मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले मैच में 6 विकेट से हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों मैचों में जीत दर्ज की है। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को मात दी थी। वहीं दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को भी मात देकर अपने दोनों मैच में जीत दर्ज की है। विश्व कप को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। क्रिकेट की धूम विश्व भर में है इसका एक उदाहरण यह सामने आया है कि WWE स्टार कोफी किंग्सटन ने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से पहले संदेश दिया है। और ऑल द बेस्ट कहा है।

YOU CAN DO IT! #WWEChampion @TrueKofi wishes @imVkohli, @msdhoni and the entire #TeamIndia all the luck and positivity! @ICC #INDvSA pic.twitter.com/ASGVgGYsqF

— WWE (@WWEIndia) June 5, 2019