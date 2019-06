World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप 2019 की शुरुआत के साथ ही क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले के इतर भी कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के मैच के दौरान दर्शकदीर्घा में बैठे दर्शक ने पाकिस्तान के खिलाड़ी फकर जमां से 20 रुपए के पकौड़े लाने की बात कही। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फैन फखर जमां से बोल रहा है कि ‘फखर भाई 20 रुपए के पकौड़े लाना’। फखर जमां इस कमेंट पर गुस्सा होते नजर नहीं आए और उन्होंने हंस के टाल दिया।

This is epic crowd banter

Someone shouted from the crowd, Fakhar bhai fakhar bhai 20 rs ke pakode leke aana #CWC19 #fakharzaman #cricket pic.twitter.com/9KkhT3bZ3Y

— Hit wicket (@sukhiaatma69) June 2, 2019