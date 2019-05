आईसीसी क्रिकेट विश्वकप 2019 शुरु हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम को अपना पहला मुकाबला पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड में मौजूद है। भारतीय टीम के पहले मैच में अभी वक्त बाकि है ऐसे में विराट कोहली और उनकी टीम इंग्लैंड में मस्ती करती नजर आई। विराट कोहली और उनकी टीम के सदस्य इंग्लैंड के जंगल में मस्ती करते नजर आए। बीसीसीआई ने विराट एंड कंपनी की एक तस्वीर साझा की है जिसमें जहां वो जंगल का आनंद ले रहे हैं। जंगल में मस्ती कर रही भारतीय टीम को लेकर ट्रोलर्स ने ट्रोल करदिया। कुछ ने पूछा कि अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हो तो वहीं कई और लोगों का कहना है कि टीम इंडिया इस मस्ती के चलते विश्व कप हार सकती है।एक क्रिकेट फैन ने यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया वहां विश्वकप खेलने गई है ना कि वहां पिकनिक मनाने गई है।

ab ye ghumna firna to england series ke tour me v krpayenge avi .. focus on ur strengths and try to overcome ur weaknesses.. indian fans aplog ke liye itna krte h aap log vi gme and strategy me dhyan dijiye koi vi player consistence nhi hai. we want cup, semifinalists nhi

— Abhishek Chowdhury (@abhishy9) May 31, 2019