Imran Tahir announces retirement: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के ख़त्म होते ही बहुत से खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। पाकिस्तान के बंगलदेश से जीतने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक के वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद अब बारी है दक्षिण अफ़्रीकी दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर की। ताहिर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का आखिरी मैच खेलेंगे। ताहिर ने इस बात की घोषणा शुक्रवार को अपने ट्विटर अकॉउंट से ट्वीट कर की।

ताहिर ने भावुक होते हुए ट्विटर पर लिखा ” यह मेरे लिए काफी भावुक क्षण है, कल मैं मैदान पर एक आखिरी बार अफ्रीका के लिए वनडे मैच खेलूंगा। मैं उन सभी लोगों को धन्यबाद देना चाहता हूं जो मेरे करियर के दौरान मेरे साथ खड़े रहे। मेरे सपने को साकार करने के लिए क्षिण अफ्रीका क्रिकेट को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। पाकिस्तान में जन्में ताहिर ने अपने 32 साल की उम्र में फरवरी 2011 में दक्षिण अफ्रीका के लिए पदार्पण किया था। ताहिर ने पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेला है। उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान ए टीम के लिए मैच खेले हैं लेकिन बाद में ताहिर दक्षिण अफ्रीका आ गए और उन्होंने यहां की राष्ट्रिय टीम से डेब्यू किया।

Quite an emotional moment that I will be stepping on to the field one last time for an odi for @OfficialCSA wholeheartedly thanking everyone who stood with me during my entire career and special thanks for @OfficialCSA to make my dream a reality.Will give it all I have tomm

