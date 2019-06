world cup 2019, Kane Williamson review: विश्वकप में बुधवार को न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला गया। इस मैच में न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हारते हुए उनके अंतिम चार में जगह बनाने के सारे रस्ते लगभग बंद कर दिए हैं। इस हार का मुख्य कारण विलियमसन का शतक रहा। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूज़ीलैंड के टॉप आर्डर को धवस्त कर दिया। लेकिन बाद विलियमसन और कोलिन डी ग्रांडहोम ने शानदार साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अगर इस जोड़ी को आउट कर देते तो वे ये मैच जीत जाते। अफ्रीका को एक मौका मिला भी था लेकिन उन्होंने उसे गवा दिया। जिसके बाद विलियमसन चर्चा में आ गए।

दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने फिरकी गेंदबाज इमरान ताहिर द्वारा फेंके गए 38वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने तीन मौके गंवाए। ताहिर की गेंद पर विलियमसन गेंद को स्क्वायर पर कट करना चाहते थे। लेकिन वे चूक गए और गेंद सीधा विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के पास चली गई। ताहिर ने अंपायर से कैच की अपील की लेकिन अंपायर नाइजिल लौंग ने इसे ख़ारिज कर दिया। ताहिर रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन डी कॉक इस से सहमत नहीं थे और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। बाद में रीप्ले में देखा गया कि विलियमसन के बल्ले से मोटा एज लगा था और अगर दक्षिण अफ्रीका डेब्यू ले लेती तो विलियमसन आउट हो जाते। ये निर्णय दक्षिण अफ्रीका को बहुत महंगा पड़ा और टीम मैच गवा बैठी।

“De Kock has become so desensitized that he didn’t feel that little tickle from Williamson”#CWC19 #SAvNZ #NZvSA pic.twitter.com/AXjkE1uxKd

— Edges & Sledges Cricket Podcast (@1tip1hand) June 19, 2019