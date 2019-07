Shoaib Malik announces retirement: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 43वां मुक़ाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया और विश्वकप से बाहर हो गया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक ने क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। मलिक ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं एकदिवसीय क्रिकेट से संन्‍यास ले रहा हूं। मैंने कुछ साल पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं पाकिस्तान के आखिरी वर्ल्ड कप मैच के बाद संन्यास ले लूंगा। मैं इस बात से दुखी हूं कि क्रिकेट के उस प्रारूप को अलविदा कह रहा हूं, जिससे कभी मुझे प्यार था लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अब मेरे पास ज्यादा वक्‍त होगा और मैं टी20 फॉरमैट पर भी बेहतर फोकस कर सकूंगा।

मालिक ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से भी दी। मालिक ने लिखा “आज में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूं। उन सभी खिलाड़ियों को ढेर सारा धन्यवाद जिनके साथ मैं खेला, मुझे ट्रेनिंग देने वाले कोच, परिवार, दोस्तों, मीडिया और स्पॉन्सर्स को शुक्रिया। सबसे जरूरी मेरे फैन्स, मैं आप सबसे प्यार करता हूं।” बता दें मालिक उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने 90 के दशक में डेब्यू किया था। मालिक 90 के दशक के आखिरी एक्टिव एशियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा है। हालांकि भारतीय दिग्गज फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह ने भी 90 के दशक में डेब्यू किया था लेकिन वे अब टीम का हिस्सा नहीं हैं।

Today I retire from One Day International cricket. Huge Thank you to all the players I have played with, coaches I have trained under, family, friends, media, and sponsors. Most importantly my fans, I love you all#PakistanZindabad pic.twitter.com/zlYvhNk8n0

