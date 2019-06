England vs Australia: इंग्लैंड और वेल्स में जारी विश्वकप 2019 का 32वां मैच मेजबान इंग्लैंड और पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है।क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर इंग्लैंड के दर्शकों ने एक बेहद शर्मनाक हरकत की है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। इस अर्धशतक के साथ वार्नर ने इस विश्वकप में अपने 500 रन भी पूरे किए। लेकिन इंग्लैंड के दर्शकों ने वार्नर की इस उपलब्धि पर तालियां नहीं बजाई। उनके अर्धशतक लगते ही ड्रेसिंग रूम ख़ुशी से झूम उठा और जोर-जोर से तालियां बजने लगा लेकिन इस दौरान मैदान में बैठे दर्शकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ये पहली बार नहीं है जब वार्नर के साथ ऐसा हुआ हो। इस से पहले भारत के खिलाफ मैच के दौरान दर्शकों ने उन्हें बू किया था। वार्नर के अलावा स्टीव स्मिथ के साथ भी इंग्लैंड के दर्शक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बता दें पिछले सी दक्षिण अफ़्रीकी दौरे के दौरान ये दोनों खिलाड़ी गेंद से छेड़खानी करने के चलते एक साल के लिए बैन हो गए थे। उस विवाद के बाद सीधा विश्वकप में इन दोनों खिलाड़ियों ने वापसी की है।

shameful act by England audience! That’s not the spirit @englandcricket warner has suffered already a lot, and see his comeback ! RIP English audience.. Love you @davidwarner31 @cricketaakash @GautamGambhir #AskStar

After making @davidwarner31 Warner’s half-century, only the dressing room was applause, the audience did not applaud, it is a lot of embarrassment. Shame on you Britishers #AUSvsENG#ENGvAUS

