मुख्य कोच मिकी आर्थर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की 49 रन की जीत के बाद कहा कि भारत के खिलाफ हार के बाद आलोचना टीम काफी दुखी थी लेकिन टीम अब जोश से भरी है।कोच ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ हार के बाद उनके मैच में सुसाइड का ख्याल आया था। रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया। विश्व कप में अपना सिर्फ दूसरा मैच खेल रहे हारिस सोहेल ने 59 गेंद में 89 रन बनाए जिससे टीम 50 ओवर में सात विकेट पर 308 रन बनाने में सफल रही।

मोहम्मद आमिर (49 रन पर दो विकेट), वहाब रियाज (46 रन पर तीन विकेट) और शादाब खान (50 रन पर तीन विकेट) ने इसके बाद गेंद से उम्दा प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट पर 259 रन पर रोककर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा। कोच ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते खिलाड़ी थक गए थे (भारत के खिलाफ मैच के बाद)। खिलाड़ी मीडिया, लोगों, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया से दुखी थे और उम्मीद करते हैं कि आज हमें उनसे उचित प्रतिक्रिया मिलेगी। हमने कुछ देर के लिए कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया है।’’ पाकिस्तान अगर अपने बाकी बचे तीनों मैचों जीत लेता है और बाकी टीमों के नतीजे भी उनके पक्ष में जाते हैं तो टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है।

Mickey Arthur on “why don’t you write something positive for a change” #PAKvSA #CWC19 pic.twitter.com/LoTdveDSfE

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 23, 2019