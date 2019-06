इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 24वां मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्ले से और फिर गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 150 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस मैच में विश्व के सबसे अच्छे स्पिन गेंदबाजों में शुमार राशिद खान की जमकर धुनाई हुई। राशिद ने मात्र 9 ओवर में 110 रन लुटाए और कोई विकेट हासिल नहीं किया। जिसके चलते उनके नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी शामिल हो गए। इस दौरान राशिद के खिलाफ 11 छक्के लगे जो विश्व कप मैच में रिकार्ड है। इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने एक मैच में इतने छक्के नहीं खाए थे। राशिद के इस निराशाजनक प्रदर्शन के चलते लोग उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने लगे।

राशिद के इस प्रदर्शन को लेकर आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें आपने ऑफिसियल अकाउंट से उन्हें ट्रोल कर दिया। आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने लिखा “हमने अभी सुना है कि राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए विश्वकप 2019 का पहला शतक बनाया है! वाह! 56 गेंदों में 110 रन। विश्व कप में किसी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन। वेल प्लेड यंग मैन।” आइसलैंड की इस हरकत पर नाराज़गी जताते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज ल्यूक राइट ने लिखा “बकवास ट्वीट। मजाकिया बनने की कोशिश करने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक क्यों न हो, जिसने क्रिकेट और खासकर सहयोगी सदस्यों के लिए इतना कुछ किया है।” इतना ही नहीं राशिद के समर्थन में इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भी आए। ब्रॉड ने लिखा ” वह एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं और उन्हें देखने में अच्छा लगता है। खेल में सभी का बुरा दिन आता है।”

Rubbish tweet. Rather than trying to be funny why not be respectful to someone that has done so much for cricket and especially associate members https://t.co/0z3F8KiS82

— Luke Wright (@lukewright204) June 18, 2019