India vs Afghanistan, IND vs AFG Weather Forecast Updates : भारत बनाम अफगानिस्तान

World Cup 2019 IND vs AFG, India vs Afghanistan Cricket Score, The Rose Bowl, Southampton Weather Forecast Updates: आईसीसी विश्व कप 2019 का 28वां मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच साउथम्पटन के द रोज़ बाउल मैदान में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की नज़रें अपना विजयी रथ जारी रखने पर होंगी। भारत अबतक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है वहीं अफगानिस्तान अबतक एक भी मैच नहीं जीता है। ऐसे में अफगानिस्तान को कुछ अलग कर के दिखाना होगा। भले ही अफगानिस्तान एक भी मैच न जीता हो लेकिन एसोसिएट देश होने के नाते उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और हर मैच में फाइट की है।

पिच रिपोर्ट –

साउथंप्टन के इस मैदान में रनों की बरसात होने की सम्भावना है। पिच एकदम पाटा है और मौसम साफ़ होने की वजह से गेंदबाजों को कोई खास मदद नहीं मिलेगी। हालांकि मैदान काफी बड़ा है ऐसे में लम्बा शॉट लगाने के लिए बल्लेबाज को जोर लगाना होगा। पिछले पांच मैचों में यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 286 रन रहा है। मई में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई द्विपक्षीय सीरीज के मुकाबले में यहां खेले गए मुकाबले में 734 रन बने थे। इस पिच में अगर भारत टॉस जीतता है तो उसे बल्लेबाजी करनी चाहिए।

अफगानिस्तान के पास हसमतुल्लाह शाहिदी, असगर अफगान और रेहमत शाह जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। जो लम्बी पारी खेलने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजों में उनके पास राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। भारत की बात की जाए तो उनका टॉप आर्डर गजब के फॉर्म में हैं। रोहित शर्मा लगातार रन बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि शिखर धवन के जाने से भारत कमजोर हो जाएगा लेकिन लोकेश राहुल ने उनकी जगह पर खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीँ मिडिल आर्डर में हार्दिक पंड्या और अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी हैं। भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो उनके पास विश्व की सबसे अच्छी गेंदबाजी है। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव भी विकेट ले रहे हैं। वहीँ उनके पास रिज़र्व में मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज भी है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App