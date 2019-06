World Cup से पहले इंग्लैंड में जमकर मस्ती कर रही है भारतीय टीम, फैंस ने किया ट्रोल

इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित विश्वकप 2019 शुरू हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत के विश्वकप के सफर की शुरुआत से पहले टीम के खिलाड़ियों को रिलैक्स करने के लिए एक दिन की छुट्टी दी। इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ी इंग्लैंड घूमने निकल पड़े। खिलाड़ियों ने पेंटबॉल खेला जिसकी तस्वीरें बीसीसीआई ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं। बीसीसीआई ने जैसे ही ये तस्वीरें ट्विटर पर डाली यूजर्स भारतीय टीम को ट्रोल करने लगे।

बीसीसीआई ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन दिया, “फन डे आउट इन वुड, और अपडेट के लिए जुड़े रहें।” फोटो शेयर किए जाने के तुरंत बाद उस पर सैकड़ों प्रशंसकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने कहा कि टीम नेट्स में अभ्यास क्यों नहीं कर रही है। कुछ यूजर्स ने लिखा, “प्रैक्टिस कौन करेगा।” जबकि अन्य ने विभिन्न प्रकार से टीम की आलोचना की। एक यूजर ने लिखा कि वह वहां विश्व कप खेलने गए नाकि ‘पिकनिक मनाने’। एक ने तो यह भी लिखा कि विश्व कप नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना।

Snapshots from #TeamIndia‘s fun day out in the woods. Stay tuned for more….. pic.twitter.com/nKWS21LXco

— BCCI (@BCCI) May 31, 2019