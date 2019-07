World Cup 2019, Eng vs NZ Chester-le-Street Weather Forecast: इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड

World Cup 2019, England vs New Zealand (Eng vs NZ) Chester-le-Street Weather Forecast Today Match Updates: विश्वकप 2019 का 41वां मैच मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। चेस्टर ली स्ट्रीट के एरिवरसाइड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में बारिश होने की संभावनाएं न के बराबर हैं। चेस्टर ली स्ट्रीट में मौसम एकदम साफ़ होगा और हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावनाएं हैं। इस मैदान पर वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में 100 ओवरों में 653 रन बने थे। ऐसे में इस मैच में भी रनों की बरसात हो सकती है। बता दें न्यूज़ीलैंड जब इंग्लैंड से भिड़ेगा तो न सिर्फ इन दोनों टीम की किस्मत दाव पर होगी बल्कि पाकिस्तान के भविष्य का फैसला भी इसी मैच से होगा।

इस वक़्त न्यूज़ीलैंड के 11, इंग्लैंड के 10 और पाकिस्तान के 9 अंक हैं। सभी के एक-एक मैच बाकी हैं। ऐसे में अगर इंग्लैंड इस अंतिम लीग मैच में जीत दर्ज कर लेगा तो सेमीफाइनल में उसका स्थान पक्का हो जाएगा। वहीं अगर इंग्लैंड की टीम अगर यह मुकाबला हार जाती है और पाकिस्तान की टीम अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम अगर इंग्लैंड के हाथों यह मैच गंवा देती है तो फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को बड़े अंतर से हरा नेट रनरेट न्यूज़ीलैंड से बेहतर करना होगा।

इंग्लैंड की टीम इस विश्वकप में फेवरिट मानी जा रही थी लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद वो इस रेस में पिछड़ गई। अगर आज का मैच हारकर इंग्लैंड विश्वकप से बाहर हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस बार इंग्लैंड के पास विश्वकप जीतने का बहुत अच्छा मौका है। पिछले दो विश्वकप मेजबान टीम ने जीते हैं ऐसे में अबतक इंग्लैंड का पड़ला बारी माना जा रहा है। वहीं न्यूज़ीलैंड पिछले बार का उपविजेता रहा है। न्यूज़ीलैंड ने अबतक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है ऐसे में वे इस प्रदर्शन को जारी रखते हुए टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेंगे।

