Chris gayle retirement plans: आईसीसी विश्व कप-2019 का 34वां मुकाबला वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेला जाएगा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच से पहले ‘यूनिवर्सल बॉस’ के नाम से मशहूर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने होने भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा की है। गेल ने विश्वकप के बाद संन्यास लेने से इंकार कर दिया है। 39 वर्षीय गेल ने पहले कहा था की वे विश्वकप के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे लेकिन अब उन्होंने अपने संन्यास की योजना में बदलाव किये हैं।

क्रिस गेल ने मौजूदा विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा करने की योजना में बदलाव करते हुए अब अगस्त-सितंबर में भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास लेने का मन बनाया है। पिछले दो दशकों में संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ियों में गेल ने स्टीव वॉ (2004) और जाक कैलिस (2013) के नक्शेकदमों पर चलते हुए भारत के खिलाफ खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय संन्यास लेने की घोषणा की। उम्मीद है कि गेल का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच भारत के खिलाफ टेस्ट मैच होगा जो जमैका में उनके घरेलू मैदान में किंग्स्टन में 30 अगस्त से शुरू होगा।

Test return

ODIs against India

Retirement isn’t part of the immediate plan for Chris Gayle #CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/yjyiJC38xK

— ICC (@ICC) June 26, 2019