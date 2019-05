World cup 2019: विश्वकप 2019 का पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया। इस मैच में खिताब की सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उतरी इंग्लैंड ने अफ्रीका को 104 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। बेन स्टोक्स की अगुवाई में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की उपयोगी अर्धशतकीय पारियों तथा जोफ्रा आर्चर की कातिलाना गेंदबाजी की मदद से इंग्लैंड ने ये जीत हासिल की। स्टोक्स के आलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ़ द मैच भी चुना गया। इस मैच में स्टोक्स ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे देख हर कोई दंग रह गया।

दक्षिण अफ्रीका के जल्द विकेट गिरने के बाद टीम के आलराउंडर आंदिले फेहुलक्वायो निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 35वे ओवर की पहली गेंद पर फेहुलक्वायो ने आदिल राशिद को लम्बा शॉट लगाने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर गेंद को उठाकर खेला। गेंद हवा में सीमा रेखा के पास जा रही थी तभी बैन स्टोक्स ने हवा में छलांग लगते हुए एक हाथ से शानदार कैच पकड़ इंग्लैंड को सातवीं सफलता दिलाई। उनका ये कैच जिस किसी ने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फेहुलक्वायो के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की बची-खुची उम्मीद भी ख़त्म हो गई।

Have you EVER seen a better catch?

Ben Stokes with a grab that has to be seen to be believed!#WeAreEngland #CWC19 pic.twitter.com/rpN04OxVTk

— ICC (@ICC) May 30, 2019