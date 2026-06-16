Womens T20 World Cup 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार (16 जून) को श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 150 रन बनाए। श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका का खाता खुल गया। न्यूजीलैंड की टीम दूसरा मैच हार गई। ग्रुप बी में इंग्लैंड शीर्ष पर है। स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के 2-2 अंक हो गए हैं। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है।
टॉप-5 बल्लेबाज
भारत दूसरे नंबर पर है। बांगलादेश तीसरे नंबर पर है। नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का खाता नहीं खुला है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड की डैनी वायट-हॉज शीर्ष पर हैं। उन्होंने 105 रन बनाए हैं। श्रीलंका के नीलक्षिका सिल्वा दूसरे नंबर पर हैं। 2 मैच में उन्होंने 93 रन बनाए। वेस्टइंडीज की शेमाइन कैम्पबेले 90 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं।
टॉप-5 गेंदबाज
भारत की स्मृति मंधाना 68 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने 2 मैच में 67 रन बनाए हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो भारत की दीप्ति शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड की फ्रेया कैंप और वेस्टइंडीज की आलिया एलेन ने 4-4 विकेट लिए हैं। स्कॉटलैंड की क्रीस्टी गॉर्डन और कैथरीन फ्रेजर 3-3 विकेट लेकर चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|N/R
|नेट RR
|अंक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|+3.250
|2
|2
|भारत
|1
|1
|0
|0
|+3.200
|2
|3
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|0
|+0.407
|2
|4
|नीदरलैंड्स
|1
|0
|1
|0
|-0.407
|0
|5
|पाकिस्तान
|1
|0
|1
|0
|-3.200
|0
|6
|दक्षिण अफ्रीका
|1
|0
|1
|0
|-3.250
|0
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|N/R
|नेट RR
|अंक
|1
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|+4.350
|2
|2
|स्कॉटलैंड
|1
|1
|0
|0
|+2.000
|2
|3
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|+0.118
|2
|4
|श्रीलंका
|2
|1
|1
|0
|-2.040
|2
|5
|न्यूजीलैंड
|2
|0
|2
|0
|-0.200
|0
|6
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|0
|-2.000
|0
|स्थान
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|औसत
|रन
|नॉटआउट
|सर्वोच्च
|1
|डैनी व्याट-हॉज (ENG)
|1
|1
|—
|105
|1
|105*
|2
|निलक्षिका सिल्वा (SL)
|2
|2
|93.00
|93
|1
|54*
|3
|शेमेन कैम्पबेल (WI)
|1
|1
|—
|90
|1
|90*
|4
|स्मृति मनधाना (IND)
|1
|1
|68.00
|68
|0
|68
|5
|सोफी डिवाइन (NZ)
|2
|2
|33.50
|67
|0
|45
|स्थान
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|स्ट्राइक रेट
|विकेट
|रन
|इकॉनमी
|1
|दीप्ति शर्मा (IND)
|1
|4
|4.80
|5
|10
|2.5
|2
|फ्रेया केम्प (ENG)
|1
|4
|6.00
|4
|22
|5.5
|3
|आलियाह अलेन (WI)
|1
|4
|6.00
|4
|27
|6.75
|4
|किर्स्टी गॉर्डन (SCO)
|1
|4
|8.00
|3
|16
|4.0
|5
|कैथरीन फ्रेजर (SCO)
|1
|4
|8.00
|3
|19
|4.75
ये हैं 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 टेस्ट क्रिकेटर
ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ियों ने रिकी पोंटिंग, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और स्टीव स्मिथ ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। भारत के तीन सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। कुल 15 खिलाड़ियों ने टेस्ट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।