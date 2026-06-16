Womens T20 World Cup 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार (16 जून) को श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 150 रन बनाए। श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका का खाता खुल गया। न्यूजीलैंड की टीम दूसरा मैच हार गई। ग्रुप बी में इंग्लैंड शीर्ष पर है। स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के 2-2 अंक हो गए हैं। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है।

टॉप-5 बल्लेबाज

भारत दूसरे नंबर पर है। बांगलादेश तीसरे नंबर पर है। नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का खाता नहीं खुला है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड की डैनी वायट-हॉज शीर्ष पर हैं। उन्होंने 105 रन बनाए हैं। श्रीलंका के नीलक्षिका सिल्वा दूसरे नंबर पर हैं। 2 मैच में उन्होंने 93 रन बनाए। वेस्टइंडीज की शेमाइन कैम्पबेले 90 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं।

टॉप-5 गेंदबाज

भारत की स्मृति मंधाना 68 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने 2 मैच में 67 रन बनाए हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो भारत की दीप्ति शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड की फ्रेया कैंप और वेस्टइंडीज की आलिया एलेन ने 4-4 विकेट लिए हैं। स्कॉटलैंड की क्रीस्टी गॉर्डन और कैथरीन फ्रेजर 3-3 विकेट लेकर चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।

ICC महिला T20 विश्व कप 2026
अंक तालिका और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता
स्रोत: ICC Women’s T20 World Cup 2026 — प्रारंभिक चरण
ग्रुप A — स्थिति
ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर, भारत दूसरे स्थान पर
ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के 2-2 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट में ऑस्ट्रेलिया (+3.250) थोड़ा आगे है। बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका अभी खाता नहीं खोल पाए हैं।
अंक तालिका
स्थान टीम मैच जीत हार N/R नेट RR अंक
1 ऑस्ट्रेलिया 1100 +3.250 2
2 भारत 1100 +3.200 2
3 बांग्लादेश 1100 +0.407 2
4 नीदरलैंड्स 1010 -0.407 0
5 पाकिस्तान 1010 -3.200 0
6 दक्षिण अफ्रीका 1010 -3.250 0
ग्रुप B — स्थिति
इंग्लैंड शीर्ष पर, चार टीमों के 2-2 अंक
इंग्लैंड (+4.350 NRR) ग्रुप B में सबसे मजबूत स्थिति में है। स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका भी 2-2 अंक पर हैं। न्यूजीलैंड और आयरलैंड अभी खाता नहीं खोल पाए हैं।
अंक तालिका
स्थान टीम मैच जीत हार N/R नेट RR अंक
1 इंग्लैंड 1100 +4.350 2
2 स्कॉटलैंड 1100 +2.000 2
3 वेस्टइंडीज 1100 +0.118 2
4 श्रीलंका 2110 -2.040 2
5 न्यूजीलैंड 2020 -0.200 0
6 आयरलैंड 1010 -2.000 0
बल्लेबाजी
व्याट-हॉज का शतक सबसे चमकदार
इंग्लैंड की डैनी व्याट-हॉज ने 105* रनों की नाबाद पारी से बल्लेबाजी चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। श्रीलंका की निलक्षिका सिल्वा 93 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारत की स्मृति मनधाना 68 रनों के साथ चौथे पायदान पर हैं।
शीर्ष 5 बल्लेबाज
स्थान खिलाड़ी मैच पारी औसत रन नॉटआउट सर्वोच्च
1 डैनी व्याट-हॉज (ENG) 11 105 1 105*
2 निलक्षिका सिल्वा (SL) 2293.00 93 1 54*
3 शेमेन कैम्पबेल (WI) 11 90 1 90*
4 स्मृति मनधाना (IND) 1168.00 68 0 68
5 सोफी डिवाइन (NZ) 2233.50 67 0 45
गेंदबाजी
दीप्ति शर्मा का जादू — 5 विकेट, इकॉनमी 2.5
भारत की दीप्ति शर्मा ने मात्र 4 ओवर में 5 विकेट लेकर गेंदबाजी सूची में पहला स्थान हासिल किया। उनकी इकॉनमी रेट 2.5 रही जो टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ है। इंग्लैंड की फ्रेया केम्प और वेस्टइंडीज की आलियाह अलेन 4-4 विकेट के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं।
शीर्ष 5 गेंदबाज
स्थान खिलाड़ी मैच ओवर स्ट्राइक रेट विकेट रन इकॉनमी
1 दीप्ति शर्मा (IND) 144.80 5 10 2.5
2 फ्रेया केम्प (ENG) 146.00 4 22 5.5
3 आलियाह अलेन (WI) 146.00 4 27 6.75
4 किर्स्टी गॉर्डन (SCO) 148.00 3 16 4.0
5 कैथरीन फ्रेजर (SCO) 148.00 3 19 4.75
स्रोत: ICC Women’s T20 World Cup 2026
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ये हैं 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 टेस्ट क्रिकेटर

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