Women’s Asia Cup 2026 Top-5 Batters Bowlers after India Women vs Bangladesh Women Semi Final: महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में गुरुवार (10 सितंबर) को भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में ओपनर शैफाली वर्मा ने 40 गेंद पर 64 रनों की शानदार पारी खेली। वह अपनी साथी ओपनर स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं।

केवल शैफाली और स्मृति ने ही 100 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा का जलवा है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट झटके। कवल दीप्ति ही 10 से ज्यादा विकेट ले पाई हैं। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने 9 विकेट लिए हैं।

महिला एशिया कप 2026 की टॉप-5 बैटर्स

महिला एशिया कप 2026 की टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो शैफाली वर्मा ने 4 पारियों में 168 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना ने 4 पारियों में 154 रन बनाए हैं। बांग्लादेश की शोभना मोस्टरी 4 मैच में 95 रन बनाकर तीसरे पर हैं। बांग्लादेश की ही दिलारा अख्तर 4 मैचों में 74 रन बनाकर चौथे पर हैं। पाकिस्तान की मुनीबा अली 3 पारियों में 73 रन बनाकर पांचवें पर हैं।

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का शैफाली वर्मा 4 4 168 42 169.7 19 9 स्मृति मंधाना 4 4 154 38.5 171.11 20 7 शोभना मोस्तरी 4 4 95 23.75 84.07 7 1 दिलारा अख्तर 4 4 74 18.5 86.05 12 0 मुनीबा अली 3 3 73 24.33 98.65 6 0

महिला एशिया कप 2026 की टॉप-5 बॉलर्स

महिला एशिया कप 2026 की टॉप-5 बॉलर्स की बात करें तो दीप्ति शर्मा 4 मैच में 11 विकेट लेकर पहले नंबर पर हैं। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू 3 मैच में 9 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। भारत की श्री चरणी 4 मैच में 8 विकेट के साथ तीसरे पर हैं। बांग्लादेश की मरूफा अख्तर 4 मैच में 8 विकेट के साथ चौथे पर हैं। पाकिस्तान की नशरा संधू 3 मैच में 7 विकेट लेकर 5वें पर हैं।

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट दीप्ति शर्मा 4 11.2 68 11 3.64 40 0 0 चमारी अथापट्टू 3 10.3 63 9 3.89 35 0 1 श्री चरणी 4 14.2 86 8 5.88 47 0 0 मारूफा अख्तर 4 15 90 8 9.5 76 0 0 नशरा संधू 3 9.4 58 7 4.57 32 0 1

शैफाली वर्मा ने हरमनप्रीत कौर को छोड़ दिया पीछे

शैफाली महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरी सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वालीं खिलाड़ी बन गईं। उनकी साथी ओपनर स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 175 मैच की 169 पारियों में 37 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया है। पूरी खबर पढ़ें।