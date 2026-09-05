Women’s Asia Cup 2026 Points Table, Top-5 Batter and Bowler: महिला एशिया कप 2026 के 9वें मैच में शनिवार (5 सितंबर) को भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वह ग्रुप ए में 3 में से 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है। पाकिस्तान 2 में से 1 मैच हारकर दूसरे पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे हॉन्गकॉन्ग को हराना होगा।

महिला एशिया कप 2926 के ग्रुप बी में श्रीलंका शीर्ष पर है। वह 2 में से 2 मैच जीती है और उसके 4 अंक हैं। बांग्लादेश दूसर् और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर है। दोनों के 2-2 अंक हैं। टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो स्मृति मंधाना का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, लेकिन 152 रनों के साथ वह शीर्ष पर हैं। शैफाली वर्मा दूसरे पर हैं।

महिला एशिया कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो दीप्ति शर्मा 8 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भी 8 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेने वालीं श्री चरणी तीसरे पर हैं। उन्होंने 7 विकेट झटके हैं। नीचे महिला एशिया कप की अंक तालिका, टॉप-5 बैटर और बॉलर की सूची देख सकते हैं।

Women’s Asia Cup 2026 भारत क्वालीफाई, स्मृति-दीप्ति का दबदबा स्रोत: Cricbuzz — भारत-पाकिस्तान मैच के बाद | 28 अगस्त – 13 सितंबर 2026 अंक तालिका टॉप-5 बैटर टॉप-5 बॉलर अंक तालिका भारत ने 3 में 3 जीतकर नॉकआउट में जगह पक्की की भारतीय महिला टीम ने ग्रुप A के तीनों मैच जीतकर और NRR +5.471 के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप B में श्रीलंका महिला 2 में 2 जीत के साथ शीर्ष पर है। पाकिस्तान और थाईलैंड महिला दोनों 2-2 अंकों के साथ दूसरी सीट के लिए NRR की लड़ाई में हैं। ग्रुप A टीम P W L PTS NRR 1 भारत महिला क्वालीफाई 3 3 0 6 +5.471 2 पाकिस्तान महिला 2 1 1 2 -0.569 3 थाईलैंड महिला 3 1 2 2 -2.050 4 हांगकांग चाइना महिला 2 0 2 0 -3.575 ग्रुप B टीम P W L PTS NRR 1 श्रीलंका महिला 2 2 0 4 +4.129 2 बांग्लादेश महिला 1 1 0 2 +3.550 3 UAE महिला 2 1 1 2 -0.782 4 इंडोनेशिया महिला 3 0 3 0 -3.203 टूर्नामेंट: 28 अगस्त – 13 सितंबर 2026 | कुल 15 T20 मैच | Q = सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई बल्लेबाजी स्मृति मंधाना — 152 रन, SR 178.82 स्मृति मंधाना ने 3 पारियों में 152 रन बनाकर रनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शेफाली वर्मा 104 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। थाईलैंड की Nannapat Koncharoenkai (68) और पाकिस्तान की Muneeba Ali (67) भी टॉप-5 में शामिल हैं। 1 स्मृति मंधाना Avg 50.67 | SR 178.82 152 2 शेफाली वर्मा Avg 34.67 | SR 176.27 104 3 Nannapat K. Avg 22.67 | SR 73.12 68 4 Muneeba Ali Avg 33.50 | SR 100.00 67 5 Naruemol C. Avg 30.00 | SR 93.75 60 Nannapat Koncharoenkai और Naruemol Chaiwai — थाईलैंड महिला। Muneeba Ali — पाकिस्तान महिला। टॉप-5 में भारत के 2, थाईलैंड के 2, पाकिस्तान का 1 खिलाड़ी। गेंदबाजी दीप्ति शर्मा और चमारी — 8-8 विकेट, संयुक्त शीर्ष दीप्ति शर्मा (Avg 1.75) और श्रीलंका की चमारी अथापाथु (Avg 1.88) दोनों ने 8-8 विकेट लेकर बॉलिंग चार्ट में साझा शीर्ष स्थान बनाया है। चमारी के नाम एक पांच-विकेट हॉल भी है। Shree Charani और Suleeporn Laomi 7-7 विकेट के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं। 1 दीप्ति शर्मा संयुक्त Avg 1.75 | 7.2 ओवर 8 1 Chamari A. 5-फर Avg 1.88 | 6.3 ओवर 8 3 Shree Charani संयुक्त Avg 4.71 | 10.2 ओवर 7 3 Suleeporn L. संयुक्त Avg 9.14 | 12.0 ओवर 7 5 Marina L. 4-फर Avg 9.50 | 8.0 ओवर 6 Chamari Athapaththu — श्रीलंका महिला कप्तान। Shree Charani, Suleeporn Laomi — थाईलैंड महिला। Marina Lamplough — UAE महिला। दीप्ति शर्मा का Avg 1.75 — टॉप-5 में सर्वश्रेष्ठ। स्रोत: Cricbuzz — Women’s Asia Cup 2026 Jansatta InfoGenIE

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। पूरी खबर पढ़ें।