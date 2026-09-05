Women’s Asia Cup 2026 Points Table, Top-5 Batter and Bowler: महिला एशिया कप 2026 के 9वें मैच में शनिवार (5 सितंबर) को भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वह ग्रुप ए में 3 में से 3 मैच जीतकर पहले स्थान पर है। पाकिस्तान 2 में से 1 मैच हारकर दूसरे पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे हॉन्गकॉन्ग को हराना होगा।
महिला एशिया कप 2926 के ग्रुप बी में श्रीलंका शीर्ष पर है। वह 2 में से 2 मैच जीती है और उसके 4 अंक हैं। बांग्लादेश दूसर् और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पर है। दोनों के 2-2 अंक हैं। टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो स्मृति मंधाना का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, लेकिन 152 रनों के साथ वह शीर्ष पर हैं। शैफाली वर्मा दूसरे पर हैं।
महिला एशिया कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो दीप्ति शर्मा 8 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट लिए। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भी 8 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेने वालीं श्री चरणी तीसरे पर हैं। उन्होंने 7 विकेट झटके हैं। नीचे महिला एशिया कप की अंक तालिका, टॉप-5 बैटर और बॉलर की सूची देख सकते हैं।
हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास
महिला एशिया कप 2026 में शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैच में कप्तान के तौर पर उतरीं। महिला या पुरुष क्रिकेट में वह यह उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली क्रिकेटर बन गईं। पूरी खबर पढ़ें।