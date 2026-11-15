IND vs NZ 5th ODI Top 5 batters and Bowlers: भारत ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में रविवार (15 नवंबर) को 22 रनों से हराकर 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज बल्लेबाजों के लिए काफी संघर्षपूर्ण रही। केवल एक ही शतक लग पाया। चौथे मैच में शतक जड़ने वाले विल यंग शीर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। टिम सीफर्ट दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर रहे। गुरनूर बराड़ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

विल यंग ने 4 मैच की 4 पारियों में 40.50 के औसत से 162 रन बनाए। टिम सीफर्ट ने 4 मैच की 4 पारियों में 27.50 के औसत से 110 रन बनाए। विराट कोहली ने 4 मैच की 4 पारियों में 21.50 के औसत से 86 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 2 मैच की 2 पारियों में 41.50 के औसत से 83 रन बनाए। मिचेल सेंटनर ने 4 मैच की 4 पारियों में 20.75 के औसत 83 रन बनाए।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौका छक्का विल यंग 4 4 162 40.5 91.01 20 4 टिम सीफर्ट 4 4 110 27.5 94.02 11 5 विराट कोहली 4 4 86 21.5 124.64 14 1 डेरिल मिचेल 2 2 83 41.5 57.24 8 3 अक्षर पटेल 4 4 74 18.5 67.27 9 1

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज टॉप-5 गेंदबाज

गुरनूर बराड़ ने 3 मैच में 15.89 के औसत से 9 विकेट लिए। जैकब डफी ने 3 मैच में 16 के औसत से 9 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने 4 मैच में 21.38 के औसत से 8 विकेट लिए। मैट हेनरी ने 1 मैच में 4.50 के औसत से 6 विकेट लिए। मैथ्यू फिशर ने 3 मैच मैच में 13.67 के औसत से 6 विकेट लिए।

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट गुरनूर बराड़ 3 29.2 176 9 15.89 143 1 0 जैकब डफी 3 22.1 133 9 16 144 0 0 अर्शदीप सिंह 4 37 222 8 21.38 171 1 0 मैट हेनरी 1 9.4 58 6 4.5 27 0 1 मैथ्यू फिशर 3 18 108 6 13.67 82 0 0

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा फेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में 30 रन बनाए। उन्होंने 0,23,0 और 7 रनों की पारी खेली। ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना तय है। पूरी खबर पढ़ें।