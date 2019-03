VIDEO: एक ओवर में छह छक्के जड़ इस खिलाड़ी ने बना डाला दुनिया का सबसे तेज शतक

Surrey opener Will Jacks smashes: क्रिकेट में छह छक्कों की बात आते ही हमारे जहन में सबसे पहले हर्शेल गिब्स और युवराज सिंह जैसे क्रिकेटरों का नाम आता है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने करियर के दौरान यह अनोखा मुकाम हासिल किया है। गिब्स ने वनडे तो वहीं युवराज ने टी-20 क्रिकेट में यह कारनामा कर दिखाया है। हाल ही में इंग्लैंड की सरे काउंटी के विल जैक्स ने एक ओवर में छह छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इतना ही नहीं विल जैक्स का नाम अब दुनिया के सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे आगे आ गए हैं। लंकाशर के खिलाफ खेलते हुए विल जैक्स ने महज 25 गेंदों में शतक जड़ सभी को हैरान कर दिया। टी-10 जैसे फॉर्मेट में किसी एक खिलाड़ी द्वारा 100 से अधिक रन बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। अपनी पारी के दौरान जैक्स ने 11 छक्के और 8 चौके लगाए। वहीं स्टीफन पैरी के ओवर में लगातार छह छक्के जड़ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

स्टीफन पैरी की गेंदों पर छह छक्के लगाना कोई मामूली बात नहीं थी, पैरी इंग्लैंड के लिए वनडे और टी-20 मैचों का प्रतिनिधत्व कर चुके हैं। ऐसे में उनकी गेंदों पर इस तरह शॉट्स लगाना जैक्स की काबिलियत को दर्शाता है। हालांकि, मैच के बाद दिए अपने इंटरव्यू में जैक्स ने साफ कहा कि उनके दिमाग में शतक लगाने का कोई प्लान नहीं था। 98 रनों पर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह शतक लगा सकते हैं। जैक्स के मुताबिक यह सब इतना जल्दी हुआ कि उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिला।

— Surrey Cricket (@surreycricket) March 21, 2019