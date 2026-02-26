WI vs SA Super 8 Match Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का सबसे अहम मुकाबला वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इस मैच पर इन दोनों टीमों से ज्यादा भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होंगी। इस मैच में अगर वेस्टइंडीज जीता तो भारत की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं अगर साउथ अफ्रीका जीता और भारत ने जिम्बाब्वे को आज हराया तो सेमीफाइनल की रेस रोचक हो जाएगी।

साउथ अफ्रीका की टीम पहले सुपर 8 के मैच में टीम इंडिया को 76 रन से हराकर आई है। जबकि वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन से ज्यादा की बेहतरीन जीत दर्ज की थी। इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर भारत के नजरिए से ना देखें तो वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों के पास आज सेमीफाइनल में जगह पक्की करने का मौका है।

T20 World Cup 2026, WI vs SA Match LIVE Streaming Details In Hindi

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच कहां खेला जाएगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मैच गुरुवार 26 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच किस समय शुरू होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच दोपहर 3 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच के लिए दोपहर 2:30 बजे टॉस होना है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

ये हैं दोनों टीमों के स्क्वाड

वेस्टइंडीज: ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेर रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स।

साउथ अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, ऐडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 West Indies

vs South Africa

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 7 )

Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT) View Scorecard

यह भी पढ़ें- भारत को जिम्बाब्वे को 7.1 ओवर में ही हराना होगा; जानें कैसे – से + होगा नेट रनरेट, यह है गणित

यह भी पढ़ें- सेमीफाइनल के बचे 3 टिकट, भारत-पाकिस्तान समेत 7 दावेदार; जानें किस टीम के लिए है क्या समीकरण