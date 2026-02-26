Go to Live Updates

WI vs SA Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का सबसे रोमांचक और अहम मुकाबला वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के नतीजे के ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम की भी किस्मत टिकी रहेगी। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच भारत के खिलाफ जीता था। वहीं वेस्टइंडीज की टीम जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराकर आई है। ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज का नेट रनरेट सबसे अच्छा है और पहले स्थान पर है। तो प्रोटियाज की टीम दूसरे सबसे अच्छे नेट रनरेट के साथ दूसरे स्थान पर है।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

West Indies 

vs

South Africa  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 7 )
Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT)

Live Updates
13:29 (IST) 26 Feb 2026

13:24 (IST) 26 Feb 2026

13:03 (IST) 26 Feb 2026

टी20 वर्ल्ड कप में WI पर प्रोटियाज का पलड़ा भारी

टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच कुल 5 मैच अभी तक हुए हैं। इसमें से चार बार प्रोटियाज ने विंडीज को हराया है। एकमात्र जीत 2016 में वेस्टइंडीज को नागपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में मिली थी।

12:48 (IST) 26 Feb 2026

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11

ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान, विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोवमेन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ।

12:46 (IST) 26 Feb 2026

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

12:33 (IST) 26 Feb 2026

लाल मिट्टी की पिच पर होगा मैच

वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला अहमदाबाद की लाल मिट्टी की पिच पर होगा। पिछला मुकाबला भारत-साउथ अफ्रीका के बीच यहां की काली मिट्टी की पिच पर हुआ था। ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए मदद बढ़ सकती है। गेंद बल्ले पर तेजी से आएगी और उछाल भी मिल सकता है।

12:22 (IST) 26 Feb 2026

12:21 (IST) 26 Feb 2026

12:19 (IST) 26 Feb 2026

सेमीफाइनल का टिकट होगा कंफर्म

वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका जो भी टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगी, सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेगी। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से और वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 107 रन से हराया था।

12:17 (IST) 26 Feb 2026

12:16 (IST) 26 Feb 2026

अहमदाबाद में पांचवां मुकाबला खेलेगी साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका की टीम मौजूदा विश्व कप में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर पांचवां मैच खेलने उतरेगी। पिछले चारों मुकाबले प्रोटियाज ने इसी मैदान पर जीते हैं। सुपर 8 के पहले मैच में भारत को भी साउथ अफ्रीका ने यहीं मात दी थी।

12:15 (IST) 26 Feb 2026

भारत की किस्मत इस मैच के नतीजे पर...

भारतीय टीम की किस्मत इस मैच के नतीजे पर टिकी है। अगर साउथ अफ्रीका जीता तो भारत अपने बचे हुए दोनों मैच जीतकर आसानी से सेमीफाइनल में जा सकता है। अगर वेस्टइंडीज जीती तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और नेट रनरेट उसका सबसे अच्छा है। ऐसे में भारत बचे हुए दोनों मैच जीतकर भी बाहर हो सकता है।

12:14 (IST) 26 Feb 2026

कितने बजे शुरू होगा मैच?

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका सुपर 8 का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस दोपहर 2.30 बजे होना है।

12:13 (IST) 26 Feb 2026

साउथ अफ्रीका का पूरा स्क्वाड

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, ऐडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे।

12:13 (IST) 26 Feb 2026

वेस्टइंडीज का पूरा स्क्वाड

ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेर रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स।

12:12 (IST) 26 Feb 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सुपर 8 के मैच की सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड मिलेगा। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।