WI vs SA Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का सबसे रोमांचक और अहम मुकाबला वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के नतीजे के ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम की भी किस्मत टिकी रहेगी। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच भारत के खिलाफ जीता था। वहीं वेस्टइंडीज की टीम जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराकर आई है। ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज का नेट रनरेट सबसे अच्छा है और पहले स्थान पर है। तो प्रोटियाज की टीम दूसरे सबसे अच्छे नेट रनरेट के साथ दूसरे स्थान पर है।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
West Indies
South Africa
Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 7 )
Match begins at 15:00 IST (09:30 GMT)
टी20 वर्ल्ड कप में WI पर प्रोटियाज का पलड़ा भारी
टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच कुल 5 मैच अभी तक हुए हैं। इसमें से चार बार प्रोटियाज ने विंडीज को हराया है। एकमात्र जीत 2016 में वेस्टइंडीज को नागपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में मिली थी।
वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11
ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान, विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोवमेन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ।
साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11
एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
लाल मिट्टी की पिच पर होगा मैच
वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला अहमदाबाद की लाल मिट्टी की पिच पर होगा। पिछला मुकाबला भारत-साउथ अफ्रीका के बीच यहां की काली मिट्टी की पिच पर हुआ था। ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए मदद बढ़ सकती है। गेंद बल्ले पर तेजी से आएगी और उछाल भी मिल सकता है।
सेमीफाइनल का टिकट होगा कंफर्म
वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका जो भी टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगी, सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेगी। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से और वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 107 रन से हराया था।
अहमदाबाद में पांचवां मुकाबला खेलेगी साउथ अफ्रीका
साउथ अफ्रीका की टीम मौजूदा विश्व कप में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर पांचवां मैच खेलने उतरेगी। पिछले चारों मुकाबले प्रोटियाज ने इसी मैदान पर जीते हैं। सुपर 8 के पहले मैच में भारत को भी साउथ अफ्रीका ने यहीं मात दी थी।
भारत की किस्मत इस मैच के नतीजे पर...
भारतीय टीम की किस्मत इस मैच के नतीजे पर टिकी है। अगर साउथ अफ्रीका जीता तो भारत अपने बचे हुए दोनों मैच जीतकर आसानी से सेमीफाइनल में जा सकता है। अगर वेस्टइंडीज जीती तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और नेट रनरेट उसका सबसे अच्छा है। ऐसे में भारत बचे हुए दोनों मैच जीतकर भी बाहर हो सकता है।
कितने बजे शुरू होगा मैच?
वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका सुपर 8 का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस दोपहर 2.30 बजे होना है।
साउथ अफ्रीका का पूरा स्क्वाड
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रियान रिकल्टन, ऐडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यान्सेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे।
वेस्टइंडीज का पूरा स्क्वाड
ब्रेंडन किंग, शाय होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेर रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुदाकेश मोती, शमार जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन, जॉनसन चार्ल्स।
