Ind vs Eng, India vs England 4th Test Match: इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली की कप्तानी में इस बार भारतीय टीम इंग्लैंड में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों के सामने भारतीय खिलाड़ी ने बेहद कमजोर नजर आए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर मौजूद भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट सीरीज को जीतना बेहद अहम था। इस सीरीज हार की मुख्य वजह भारतीय बल्लेबाजों का आउट ऑफ फॉर्म रहा। पिछले दो साल के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो भारतीय का चौथी पारी में टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड बांग्लादेश से भी खराब रहा है। दरअसल, भारतीय टीम चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए औसतन लगभग हर 19 रनों के बाद अपना विकेट गंवा दे देती है। वहीं, इस साल भारत के साथ ऐसा चार बार हुआ है कि वह चौथी पारी के दौरान टारगेट का पीछा करते हुए हार गई हो। इससे पहले एजबेस्टन, सेंचुरियन और केपटाउन में भारत लक्ष्य हासिल करने में नाकाम साबित रहा था।

केपटाउन में 208 रनों का पीछा करते हुए टीम महज 135 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं सेंचुरियन 287 रनों का पीछा करते हुए टीम को 136 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। जबकि, एजबेस्टन में 194 रन भी टीम नहीं बना सकी और 162 रनों पर ढेर हो गई। इस मैच की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों पर इंग्लैंड के लो ऑर्डर बल्लेबाज हावी रहे। पहली पारी के दौरान इंग्लैंड ने 86 रनों पर ही 6 विकेट खो दिए थे, इसके बाद भी टीम ने 246 रनों का स्कोर खड़ा किया।

वहीं, भारतीय टीम ने पहली पारी में 181 रनों के दौरान सिर्फ चार विकेट गंवाए थे फिर भी टीम 273 रनों तक ही पहुंच पाई थी। दूसरी पारी का हाल बी कुछ ऐसा ही रहा, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 122 रनों पर अपने पांच विकेट खो दिए थे फिर भी टीम ने 271 रनों का टारगेट खड़ा किया। जबकि 123 रनों पर महज तीन विकेट गंवाने वाली भारतीय टीम महज 184 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम को 60 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

England : 86/6 to 246, 122/5 to 271

India: 181/4 to 273, 123/3 to 184

This sums up the game!#ENGvIND

— Rajneesh Gupta (@rgcricket) September 2, 2018