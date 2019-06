world cup 2019: विश्वकप 2019 का 25वां मैच न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मैच में न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुई शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई। विलियमसन की इस शानदार पारी के बावजूद उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही हैं और उनकी तुलना भारतीय कप्तान विराट कोहली से की जा रही हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला गया ये मैच एक समय दक्षिण अफ्रीका की गिरफ्त में था। अफ्रीका को न्यजीलैंड का टॉप आर्डर धवस्त कर चुकी थी और उसे मैच जीतने के लिए विलियमसन के विकेट की जरुरत थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस से सब को विराट कोहली की याद आ गई।

दरअसल इमरान ताहिर द्वारा फेंके गए 38वें ओवर में विलियमसन विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक को कैच दे बैठे। गेंदबाज ताहिर ने अंपायर से आउट की अपील की लेकिन अंपायर ने उसे ख़ारिज कर दिया। इसपर ताहिर ने रिव्यू लेने को कहा लेकिन डी कॉक नहीं माने। बाद में रीप्ले में देखा गया कि विलियमसन के बल्ले से मोटा एज लगा था और वे आउट थे। जब ये हुआ तब विलियमसन 76 रन बनाकर खेल रहे थे और टीम को उनकी जरुरत थी। इस घटना के बाद फैंस ने विलियमसन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने कहा अगर विलियमसन आउट थे तो खेल भावना के तहत वे वहां से चले क्यों नहीं गए। कुछ लोगों ने उनकी तुलना विराट कोहली से करना शुरू कर दी। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ कोहली आउट होने पर अंपायर के निर्णय से पहले क्रीज छोड़कर चले गए थे। कुछ यूजर्स ने उन्हें डिफेंड भी किया और इसे अंपायर की चूक बताई।

That “edge” off Tahir that was missed by everybody just proved once again that the #Proteas and World Cups just don’t go together @IOLsport #NZvSA #CWC19 pic.twitter.com/p0lAC4dDjj — Ashfak Mohamed (@ashfakmohamed) June 19, 2019

“De Kock has become so desensitized that he didn’t feel that little tickle from Williamson”#CWC19 #SAvNZ #NZvSA pic.twitter.com/AXjkE1uxKd — Edges & Sledges Cricket Podcast (@1tip1hand) June 19, 2019

Unlike stupidity of Virat Kohli who walked out without even an edge, Kane Williamson stands firmly as Umpire and Keeper not interested, review lost and as a result South Africa out of World Cup 2019 and New Zealand entering Semis #NZvSA #CWC19 https://t.co/NGZOjRMdmY — Sharan (@SharanRoars) June 19, 2019

एक यूजर ने लिखा “शेम ऑन विलियमसन उन्हें चले जाना चाहिए था।” वहीं एक ने लिखा “दक्षिण अफ्रीका फिर चोक हो गई, खेल भावना के तहत विलियमसन को क्रीज छोड़ कर चले जाना चाहिए था।” एक भारतीय यूजर ने लिखा “हमारे ही लौंडे शरीफ हैं।” बता दें दक्षिण अफ्रीका के छह विकेट पर 241 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने तीन गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। कठिन पिच पर विलियमसन कप्तानी पारी खेलते हुए 138 गेंद पर नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 106 रन बनाकर नाबाद रहे । न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रन चाहिये थे। विलियमसन ने एंडिले फेलुक्वायो की दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई।

