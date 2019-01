VIDEO: ‘चहल टीवी’ पर आए कुलदीप यादव के गाल खींचने लगे युजवेंद्र, खोले गेंदबाजी के राज

तेज गेंदबाजों की तरह से स्पिनर को भी अदद जोड़ीदार की कमी खलती है इसलिये जब युजवेंद्र चहल भारत के सीमित ओवरों के मैचों के दौरान गेंदबाजी नहीं करते तो कुलदीप यादव को उनकी कमी खलती है। दोनों कलाई के स्पिनरों ने अभी तक 36-36 वनडे खेले हैं और दोनों 30 मई से इंग्लैंड में शुय होने वाले विश्व कप में भारत के अभियान में अहम साबित होंगे। हाल के समय में भारत ने एक बार फिर एक कलाई के और एक अंगुली के स्पिनर को उतारकर प्रयोग किया लेकिन रंिवद्र जडेजा बल्लेबाजों को परेशानी में डालने में असफल रहे जिससे ध्यान फिर चाइनामैन-पारपंरिक लेग स्पिन जोड़ी पर आ गया।

कुलदीप ने ‘बीसीसीआई डाट टीवी’ पर मनोरंजन के लिये किये गये साक्षात्कार में चहल से कहा, ‘‘जब आप नहीं खेलते तो मुझे बहुत चीजों में आपकी कमी खलती है। ’’ कुलदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की जीत के दौरान चार विकेट हासिल किये। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक दूसरे की गेंदबाजी समझते हैं और पिच भी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एक साथ गेंदबाजी करते हैं।

कई बार ऐसा होता है कि आप पहले गेंदबाजी करते हो और फिर मैं गेंदबाजी करता हूं लेकिन हम कई बार बात करते हैं कि पिच कैसे बर्ताव कररही है और बल्लेबाज कैसे खेल रहा है। ’’ न्यूजीलैंड के खिलाफ इन दोनों ने छह विकेट चटकाये थे, उन्होंने कहा, ‘‘हम एक जैसी वैरिएशन करते हैं लेकिन इससे बल्लेबाज भ्रमित हो जाता है (जो कुछ और सोच रहा होता है)। हमें दक्षिण अफ्रीका में काफी विकेट मिले, हमने भारत में कुछ विकेट हासिल किये और अब हमें न्यूजीलैंड में विकेट मिल रहे हैं। ’’

MUST WATCH: @imkuldeep18 makes his debut on @yuzi_chahal TV.

