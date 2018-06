एक साल पहले श्रीलंका की टीम ने आज ही के दिन भारत को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ‘बी’ के एक अहम मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को सात विकेट से हराकर टीम की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया था। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने टीम को तेज और ठोस शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा 78 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन टीम को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर कर गए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली बिना रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद युवराज सिंह भी 7 रन बनाकर असेला गुणरत्ने की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारतीय टीम को इस मुश्किल से निकालने का काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया। धोनी ने धवन के साथ मिलकर तेजी के साथ 80 रनों की साझेदारी की।

शिखर धवन को लसिथ मलिंगा ने कुसाल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवाया। भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट खोकर 321 रनों का विशाल स्कोर बनाया। धोनी ने टीम के लिए 52 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। 322 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और टीम ने अपना पहला विकेट निरोशन डिकवेला के रूप में सिर्फ 11 रन पर ही खो दिया।

#OnThisDay a year ago, Sri Lanka pulled off their second biggest successful run chase in ODIs to beat India at #CT17! pic.twitter.com/XBByOLtTS8

— ICC (@ICC) June 8, 2018